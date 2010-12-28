برخی از شهرکهای صنعتی زنجان با مشکل نبود گاز مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تولید و اقتصادی استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش قیمت سوخت مصرفی خود بوده اند، گفت: به همین خاطر اکثر واحدهای صنعتی ترغیب شده اند که از سوخت گاز طبیعی استفاده کنند.

وی لزوم گاز رسانی به شهرکهای صنعتی تا دو ماه آینده را خواستار شد و ادامه داد: شرکت گاز در این مورد به هیچ وجه همکاری نکرده است، در حالیکه بحث گاز رسانی به شهرک های صنعتی، یک طرح ضربتی و ملی در کشور است.

همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در خصوص علت عدم گاز رسانی به برخی شهرک های صنعتی استان گفت: شرکت گاز استان طبق قانون به وظیفه خود در این مورد عمل کرده است.

ابوالفضل سرایلو افزود: در بحث گاز رسانی به شهرک های صنعتی استان حتی بیشتر از وظایف قانونی خود نیز عمل کرده ایم و در این زمینه هیچ قصوری متوجه این ارگان نیست.