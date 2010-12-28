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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

برخی از شهرکهای صنعتی زنجان با مشکل نبود گاز مواجه هستند

برخی از شهرکهای صنعتی زنجان با مشکل نبود گاز مواجه هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان بیان با اینکه در همه شهرکهای صنعتی استان عملیات شبکه های داخلی گاز اجرا شده است، گفت: هنوز در برخی از شهرکهای صنعتی با مشکل عدم وجود گاز مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تولید و اقتصادی استان زنجان با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش قیمت سوخت مصرفی خود بوده اند، گفت: به همین خاطر اکثر واحدهای صنعتی ترغیب شده اند که از سوخت گاز طبیعی استفاده کنند.
 
وی لزوم گاز رسانی به شهرکهای صنعتی تا دو ماه آینده را خواستار شد و ادامه داد: شرکت گاز در این مورد به هیچ وجه همکاری نکرده است، در حالیکه بحث گاز رسانی به شهرک های صنعتی، یک طرح ضربتی و ملی در کشور است.
 
همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در خصوص علت عدم گاز رسانی به برخی شهرک های صنعتی استان گفت: شرکت گاز استان طبق قانون به وظیفه خود در این مورد عمل کرده است.
 
ابوالفضل سرایلو افزود: در بحث گاز رسانی به شهرک های صنعتی استان حتی بیشتر از وظایف قانونی خود نیز عمل کرده ایم و در این زمینه هیچ قصوری متوجه  این ارگان نیست.

 
کد مطلب 1219900

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