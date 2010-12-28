هدف دشمنان در فتنه 9 دی ماه با درایت رهبری خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر آبخضر در جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر و 9 دی که عصر سه شنبه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، استاندار و مدیران اجرایی استان در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: یکی از نهادهای تاثیرگذار و کم هزینه در نظام اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که توانسته با مشارکت مردم برنامه های مهمی را در مناسبتها در کشور برگزار کند.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متعلق به همه مردم و نهادهاست و همه باید در مسئولیتهای آن سهیم باشند تا برنامه های پیش بینی شده با کیفیت و تاثیرگذاری بهتری برگزار شود.

آبخضر یادآور شد: در این مقطع زمانی که دشمنان تمام قد در برابر ارزشهای اسلامی ایستاده اند همه وظیفه داریم با هوشیاری و حضور در صحنه توطئه دشمنان را خنثی کنیم و نگذاریم به آرمانهای امام راحل و انقلاب خدشه ای وارد شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: در فتنه 9 دی ماه اگر درایت و هوشیاری رهبری و حضور میلیونی مردم نبود نظام اسلامی آسیب می دید و دشمنان به اهدافشان دست می یافتند اما به یاری خدا و عکس العمل بموقع مردم این نقشه نیز با شکست مواجه شد.

وی گفت: در دهه فجر امسال با خواست رهبری باید در روی این موضوع تحلیل و بررسی کارشناسی شود تا توده مردم از ابعاد نیت های فتنه گرانه در این مسئله بیشتر آگاه شوند.

این مسئول کشور یادآور شد: در طول 24 سال بعد از انقلاب اسلامی به شورای هماهنگی کم لطفی شد اما خوشبختانه در دولت های ارزشی نهم و دهم این مشکل برطرف شد و با تدبیر مقام معظم رهبری اساسنامه شورا تبیین و توسط مجلس و دولت تصویب شد.

وی گفت: بزرگترین دستاورد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حماسه 9 دی و حضور 50 میلیونی مردم در میثاق با ولایت بود و مردم سال گذشته نشان دادند که در مقابل توطئه دشمنان برای حفظ دستاوردهای نظام و آرمان شهدا خواهند ایستاد.

آبخضر اضافه کرد: استان قزوین در برگزاری مناسبتها عملکرد بسیار خوبی داشته و در فتنه سال گذشته با هوشیاری عمل کرد.

وی در خصوص برنامه های ستاد دهه فجر که از اول بهمن تا 15 بهمن ماه برگزار خواهد شد نیز مطالبی بیان کرد.