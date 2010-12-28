80 مدرسه هوشمند در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمود نقوی ظهر سه شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش همدان با بیان اینکه برای تجهیز هر یک از این مدارس به 10تا 15 میلیون تومان اعتبار نیاز است، گفت: سهم آموزش و پرورش از اعتبارات استان همدان برای این مدارس 16.5 درصد است.

نقوی با اشاره به اینکه از سال 86 تاکنون 170 مدرسه هوشمند در استان همدان به بهره برداری رسیده است، افزود: تا پایان بهمن این تعداد به 250 مدرسه می رسد.

وی با اشاره به اینکه آموزش دبیران و تغییر نگرش آن‌ها در استفاده از ابزارهای پیشرفته از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش همدان در مدارس است، گفت: دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاد دهنده و یادگیرنده را برعهده دارند.

نقوی با تاکید بر اینکه در این مدارس روش تدریس براساس دانش ‌آموز محوری است، اظهار داشت: فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی و یادگیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.

معاون آموزش متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزرات آموزش و پرورش استفاده از امکانات روز دنیا و فناوری‌های نوین است، افزود: با راه اندازی این مدارس و تجهیز کارگاه‌ها حرکت به سمت استفاده از نرم ‌افزارهای جدید سرعت می گیرد.

وی با بیان اینکه برای ادامه ساماندهی و راه اندازی مدارس هوشمند، اعتبارات سال آینده باید افزایش یابد، گفت: کیفیت بخشی آموزش و رفع موانع و مشکلات مدارس از اولویت های این اداره کل است.