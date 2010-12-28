ساخت مسکن توسط خیرین فارس نیازمند حمایت دستگاه هاست

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، خداخواست شهبازی با بیان اینکه آگاهسازی افراد توانمند پیش شرط حل مشکلات و معضلات موجود در جامعه است، افزود: در صورتیکه دستگاههای فرهنگی با رویکرد حل یکی از بزرگترین مسایل اجتماعی به موضوع مسکن سازی توجه کنند می توان امیدوار بود که گروههای بیشتری از خیرین به مسئله مهم مسکن سازی در مناطق مختلف استان اهمیت نشان دهند.

وی گفت: حرکت معنوی ساخت واحد های مسکونی توسط خیرین از استان فارس آغاز و به عنوان الگوی کشوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس به اجرای مراحل ساخت بیش از یک هزار و 500 واحد مسکونی در استان اشاره کرد و یادآورشد: خیرین استان کماکان پیشتاز ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای هدف در سطح کشور هستند.

شهبازی همچنین افزود: با تعامل وهمدلی ویژه بین مسئولان این انجمن و حساب 100حضرت امام خمینی(ره) گامهای ارزنده ای در رفع اساسی ترین نیاز جوانان واقشار آسیب پذیر برداشته شده که نمونه بارز آن در پروژه 112 واحدی نگارستان شیراز و تحویل آن به متقاضیان واقعی مشهود است.

به گفته وی رابطین حساب 100حضرت امام (ره) در 27 شهرستان استان فارس فعال و آماده هدایت و جذب حمایتهای مادی ومعنوی خیرین در اهدای زمین، تسهیلات قرض الحسنه بلند مدت و حمایتهای فنی مهندسی رایگان به نفع نیازمندان هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس متذکر شد: مسئولان فرهنگی نیز با اختصاص سهمی از اعتبارات عظیم طرح های فرهنگی هنری می توانند در این جهاد عظیم که تضمین کننده امنیت اجتماعی و پیش شرط توسعه پایدار است، مشارکت داشته باشند.

شهبازی با ارایه راهکاری در این زمینه گفت: در برگزاری جشنواره های استانی و یا در سطوح ملی فضای مناسب برای توسعه وتعمیق فرهنگ مشارکت در امور خیر لحاظ شود و با دعوت از مسئولان این انجمن به بیان دستاوردها، نیازها و راهکارهای بهتر و منطقی مساعدت خیرین پرداخته شود که سنت ماندگار وقف و امور خیر تا ابد جاودانگی نیک اندیشان را به همراه خواهد داشت والبته پایداری این فرهنگ نیازمند اعتبارات فرهنگی است.