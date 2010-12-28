آمریکا،انگلیس و اسرائیل مثلث شوم جنگ افروزی و تروریسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی که در هشتاد و دومین سفر استانی به همراه هیئت دولت به استان البرز سفر کرده است، در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان البرز طی سخنانی با نکوهش اظهارات ضد ایرانی اخیر وزرای دفاع آمریکا و انگلیس که در سفر به منطقه به دنبال ایجاد تشنج و تفرقه هستند، گفت: سفرهای پی در پی مقامات نظامی آمریکا به منطقه و اظهارات جنگ افروزانه آنان نشان بارزی از نقشه‌های شومشان برای غارت منابع و ثرورت ملت‌های منطقه است.

وزیر دفاع، خداجویی و خودباوری، بصیرت و مقاومت ملت‌ها را از مولفه‌های اصلی بازدارندگی و خنثی سازی توطه‌های این مثلث شوم ذکر کرد و گفت: آمریکا و انگلیس اگر در پی اصلاح سیاست‌های خود نباشند و تغییری بنیادین در رویکردها و راهبردهای خود ایجادنکنند ، سرنوشتی بدتر از هیتلر و صدام در انتظار آنان است.

سردار وحیدی با اشاره به بازدیدهای خود از برخی مراکز صنعتی و خدماتی استان البرز تصریح کرد: استان البرز به دلیل ظرفیتهای بسیار بالا و خوب و منابع انسانی کارآمد و کیفی می‌تواند یکی از بهترین و موفق‌ترین استان‌های کشور باشد و این مهم نیازمند همت مضاعف و کار مضاعف است که به حمدالله آثار آن مشهود است و باید به فعلیت برسد.

وزیر دفاع، با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در استان گفت: استان البرز به دلیل نزدیکی به مرکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امنیت این استان، تاثیر مستقیم در امنیت استان تهران دارد و باید از این منظر مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.