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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

وزیر حقوق بشر:

تصمیم عربستان برای اعدام 40 عراقی وحشیانه و ناعادلانه است

تصمیم عربستان برای اعدام 40 عراقی وحشیانه و ناعادلانه است

وزیر حقوق بشر عراق با محکوم کردن تصمیم عربستان سعودی برای اعدام 40 عراقی، آن را وحشیانه و ناعادلانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "محمد شیاع السودانی" تصمیم عربستان سعودی برای اعدام 40 عراقی از طریق وارد کردن اتهامات باطل و بیهوده و بدون آگاهی طرف عراقی را محکوم کرد.

وی اظهار داشت : عراق اعدام شهروندان عراقی در عربستان سعودی  راکه از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شده است ، محکوم می کند و تلاش خواهد کرد تا از طریق محافل بین المللی مانع این اقدام شود.

سودانی با بیان این مطلب افزود: عربستان سعودی با این اقدام حق عراق مبنی بر آگاهی داشتن از اتهامات صادر شده علیه شهروندان خود را نادیده گرفته است و این در حالی است که عراق همکاری گسترده ای با مسئولان عربستان سعودی داشته است و برای اثبات حسن نیت خود و آغاز فصل جدیدی از روابط با ریاض به ویژه در زمینه امنیتی، شمار زیادی از سعودی های متهم به جنایات تروریستی در عراق و ورود غیرقانونی به این کشور را به عربستان تحویل داده است.

بر اساس این گزارش، محافل سیاسی و مردمی عراق تصمیم ظالمانه عربستان سعودی برای اعدام 40 عراقی را محکوم کردند و آن را تلاش برای ایجاد تنشهای جدید با عراق پس از تشکیل دولت جدید در این کشور دانستند چرا که عربستان در زمینه دخالت در روند سیاسی عراق و ممانعت از نخست وزیری مجدد نوری المالکی با شکست روبرو شد.

کد مطلب 1219912

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