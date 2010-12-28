9 دی مصداق بارز زنده بودن گفتمان امام (ره) و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فیروز احمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مدیران روابط عمومی فرمانداریهای استان اظهار داشت: ولایت فقیه و به تبع آن وحدت ملی سرمایه عظیم و پشتوانه بزرگ نظام و کشور است.

وی با تاکید بر لزوم واکاوی و بازنگری در خصوص دستاوردها و ارزشهای ماندگار حماسه 9 دی اضافه کرد: این سرمایه مهم ملی و اثر گذار باید همواره صیانت و زنده نگه داشته شود.

معاون استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی مستمر و صادقانه خدمات دولت به مردم افزود: دولت به عنوان مجموعه ای برخاسته از بطن مردم هر آنچه را که در توان دارد در خدمت جامعه قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این راستا انعکاس صحیح خدمات دولت در تمام زمینه ها و محورهای فعالیت برای آشنایی بیش از پیش مردم، باید در صدر فعالیتهای دست اندر کاران اطلاع رسانی قرار گیرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان محوریت روابط عمومی فرمانداریها در اطلاع رسانی فعالیتهای دولت در شهرستانها را خاطرنشان کرد و یادآور شد: روابط عمومیها باید به عنوان بازوی مدیریت در معرفی و اجرای درست طرح طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز پیشتاز باشند.

در این جلسه دبیر شورای اطلاع رسانی استان نیز با اشاره به نقش اثر گذار روابط عمومیها در تبادل اخبار ابراز داشت: خروج دست اندرکاران روابط عمومی از حالت پیمانکاری و ورود آنها به حالت کارفرمایی از اهداف این دبیر خانه است.

بلال پیر محمد با اشاره به راه اندازی وب سایتهای جدید در استانداری و فرمانداران تابع استان با امکانات متمایز خاطر نشان کرد: با راه اندازی این سایتها و فعال سازی امکانات جدید در آن تلاش می کنیم در عرصه اطلاع رسانی راهکارهای جدید و نوینی ارائه کنیم.