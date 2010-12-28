یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان منهدم شد

سرهنگ غلامعباس غلامزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، در پی کسب خبری مبنی بر راه اندازی و تشکیل یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی و سنتی و انتقال مواد مخدر از استان های شرقی کشور به استان لرستان موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان با تحت کنترل قرار دادن محورهای مواصلاتی خرم آباد و انجام کار اطلاعاتی - پلیسی و شناسایی اعضای باند، توانستند یکدستگاه خودرو پژو پارس را متوقف کنند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی لرستان افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 16 کیلو و 816 گرم مواد مخدر از نوع کراک، یک کیلو و 68 گرم هرویین و شش کیلو و 493 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در کپسول گاز سی ان جی خودرو، جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ غلامزاده از دستگیری سه نفر در این رابطه خبر داد و یادآور شد: کلیه متهمان، اعضای یک خانواده بودند که به همراه مواد مکشوفه و خودروی توقیفی به یگان انتظامی انتقال داده شدند و تحقیقات گسترده از این باند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کراک یکی از مخرب ترین مواد مخدر است و باعث تخریب سیستم های درونی و مختل کردن سیستم بدن می شود، گفت: لازم است خانواده ها در این خصوص دقت کافی داشته باشند و فرزندان خود را کنترل کنند تا گرفتار نقشه های شوم و پلید سوداگران مرگ نشوند.