رژیم تونس مسئول نا آرامی های موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القناة، "راشد الغنوشی" با حمایت از انتفاضه مردمی تونس تاکید کرد: آنچه تونسی ها این روزها انجام می دهند نشانه آزادی خواهی مردم است.

وی افزود: رژیم کنونی مسئول خونهای ریخته شده است این خونها بهای آزادی است که رژیم حاکم از مردم سلب کرده و آنها را تنگدست کرده است.

الغنوشی تصریح کرد: رژیم حاکم به جای پاسخ روشن به اعتراض کنندگان، با گلوله به مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز می پردازد در حالی که خواسته های آنها مشروع است.

شایان ذکر است که برای دهمین روز متوالی تونس شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراض آمیز علیه شرایط نابسامان اجتماعی است این تحرکات از استان "سیدی بوزید" شروع شده است که هم اکنون دامنه آن به استانها و شهرهای دیگر از جمله پایتخت نیز کشیده شده است.