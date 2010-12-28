فرانسه مخالف خلع سلاح هسته ای است

‌به گزارش خبرگزاری مهر، در این روزنامه به نقل از مکاتبات دیپلماتهای آمریکایی آمده است : "چارلز ‌ریفکین" ‌سفیر ‌آمریکا ‌در ‌پاریس ‌ در نامه ای برای ‌هیلاری ‌کلینتون ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌آمریکا ‌نوشت : "‌فرانسوی‌ها ‌به ‌شدت ‌نگران ‌همه درخواستهای ‌باراک ‌اوباما برای ‌ایجاد جهان ‌عاری ‌از ‌سلاح‌‌های ‌هسته ‌ای ‌هستند.

در این مطلب آمده است: فرانسوی ها معتقدند که با این درخواستها ‌اساس ‌دفاع ‌فرانسه ‌(زرادخانه ‌هسته ‌ای) ‌مشروعیت ‌خود ‌را ‌از ‌دست ‌خواهد ‌داد. ‌

لوموند می نویسد: ‌فرانسه ‌بر ‌روند ‌تصویب ‌دکترین ‌هسته‌ ای ‌ایالات ‌متحده ‌نظارت زیادی کرده است تا از قید شدن کاهش سلاح‌‌های هسته‌ ای در این سند ممانعت کند.

این روزنامه به نقل از ویکی لیکس و مکاتبات دیپلماتهای آمریکایی آورده است: فرانسوی‌‌ها برای سلاح‌‌های هسته‌ ای به عنوان تنها مظهر قدرت خود ارزش قائل هستند و می ‌‌ترسند که راهکارهای جدید آمریکایی بر نظریه راهبردی ناتو اثر بگذارد.