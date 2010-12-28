حماسه 9 دی پیوند امت با اسلام و قرآن را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام غیاث الدین طه محمدی و کرم رضا پیریایی دراین بیانیه خواستار حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 9 دی شدند.

آیت الله محمدی و کرم رضا پیریایی در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آورده اند: سلام بر شهیدان نینوا، سلام بر شهیدان انقلاب اسلامی و روح پرفتوح امام راحل، سلام بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و امت صبور و همیشه در صحنه.

در این بیانیه آمده است: چون کل ارض کربلا، کل شهر محرم و کل یوم عاشوراست حرمت شکنی این واژه ها مقدس و تمام حقیقت را امت با بصیرت برنتافت و در نهم دی ماه 1388 در پاسخ حرمت شکنان عاشورا و ایادی فتنه و خواص بی بصیرت، عاشورایی دیگر آفرید.

در ادامه این بیانیه عنوان شده: خلق حماسه حضور میلیونی و همواره ماندگار نهم دی ماه با اراده های انسانی ناممکن بود و بی تردید تجلّی اراده و دست یاری حضرت حق، روح ولایت و روح حضرت حسین بن علی (ع) در لحظه لحظه آن احساس می شد.

امام جمعه و استاندار همدان افزودند: این حرکت الهی و عظیم امت اسلامی در نهم دی سال 88 سندی گویا بر رویش های انقلاب اسلامی و ثبوت ایمان و پیوند ناگسستنی امت با اسلام و قرآن و امام و شهدا و لبیک بر ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بود.

این حماسه جوششی عظیم بود که توطئه های از قبل طراحی شده بدخواهان و معاندان را خنثی کرد.

در ادامه آمده است: این حرکت عظیم تداوم گرم و پرحرارت انقلاب را با قدم هایی استوار و فریادهای پرخروش به جهان بشریت ارمغان داد که انشا الله کشتی انقلاب اسلامی را از طوفان فتنه ها و فتنه گران وابسته به استکبار به سلامت به سر منزل مقصود و ساحل نجات می رساند و برای جهان شمولی آن این امانت الهی را به دست صاحب اصلی انقلاب اسلامی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) خواهد سپرد .

در پایان این بیانیه امام جمعه و استاندار همدان بر حضور گسترده مردم همدان در حضور گسترده در راهپیمایی 9 دی تاکید کردند