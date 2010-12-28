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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

صالحی مرام:

نرخ رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق منفی شد

نرخ رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق منفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی اطلاع رسانی دولت گفت: نرخ رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق منفی شده که برای تحقق این امر تلاش زیادی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدحسن صالحی مرام بعد از ظهر سه شنبه در نشست با روابط عمومی های استان البرز در باشگاه میلاد شهرداری کرج افزود: دولت برای توقف افزایش قیمت مسکن تلاش زیادی کرده که این امر باعث شده که نرخ رشد قیمت مسکن در بسیاری از مناطق منفی شود.

وی داد: سالها بود که حتی یک دوره پنج ساله تثبیت قیمت مسکن نیز نداشتیم اما با تلاشهای دولت، این قیمت در بسیاری از مناطق کشور تثبیت و حتی نرخ رشد آن نیز منفی شده است.

این مسئول بیان کرد:‌ لازم است در خصوص بهتر شدن وضعیت مسکن اطلاع رسانی کافی صورت گیرد و دستگاه های ذیربط در این خصوص وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند.

اطلاع رسانی خوبی در خصوص وضعیت مسکن انجام شود

وی عنوان کرد: روابط عمومی اینگونه دستگاه ها در این خصوص وظیفه مهمی برعهده دارند و باید بتوانند اطلاع رسانی خوبی در خصوص وضعیت مسکن داشته باشند.

صالحی مرام گفت: همچنین اقدامات بسیار خوبی در حوزه جاده ای صورت گرفته است که باید در این زمینه نیز اطلاع رسانی کیفی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته، فعالیتهای خوبی در خصوص بهبود جاده ها صورت گرفته و به اندازه سالها کار شده است.

این مسئول گفت: به طور کلی باید گفت که در خصوص بسیاری از فعالیتهای عمرانی رشد قابل توجهی داشته ایم البته در این زمینه اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: لازم است موانع کاری گسترش فعالیت روابط عمومی ها بررسی و شناسایی شوند و این موانع با اتخاذ تصمیم گیری های مناسب از میان برداشته شود.

صالحی مرام افزود: در عین حال از روسا و مدیران دستگاه های اجرایی انتظار می رود که به اهمیت جایگاه روابط عمومی ها واقف باشند و برای ارتقای این جایگاه تا رسیدن به حد مطلوب بکوشند.

وی اضافه کرد:‌ روابط عمومی باید بتواند پل ارتباطی خوبی میان مردم و دستگاه باشد و خواسته های هر دو طرف را منتقل کند که این امر در ارتقای فعالیتها تاثیر فراوانی خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: ‌روابط عمومی چشم بیدار هر دستگاه است و اگر این بخش به وظایف خود به درستی عمل کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری می شود.

کد مطلب 1219963

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