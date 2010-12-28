196 آموزشیار همدان جذب آموزش و پرورش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ضیاءالدین خورنگ بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران نهضت سواد آموزی در شهرستان بهار از توابع استان همدان اظهار داشت: از این تعداد 16 آموزشیار از خانواده های شهدا و جانبازان هستند و در حال حاضر بیش از 600 آموزشیار حداقل با 60 ماه سابقه خدمت، واجد شرایط استخدام در آموزش و پرورش هستند.

خورنگ با بیان اینکه نام نویسی از بزرگسالان نهضت سواد آموزی در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پایانی تا 15 دی ماه سال جاری تمدید شده است، پیش بینی کرد در این دوره 32 هزار نفر سواد آموز در سه هزار و 550 کلاس درس زیر پوشش فعالیت های نهضت سواد آموزی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: درصد باسوادی جمعیت استان همدان در سال 55، 37 درصد بوده که این رقم در سال جاری به 89 درصد رسیده است.

خورنگ افزود: درصد باسوادی استان همدان در گروه سنی 10 تا 29 سال 99 درصد و در گروه سنی 10 تا 49 سال 96 درصد است.

مدیر نهضت سواد آموزی استان همدان ادامه داد: فعالیت نهضت سوادآموزی در جامعه تنها به ارتقا سطح سواد محدود نمی‌شود، بلکه در راستای ارائه مهارت‌های زندگی، پرورش و تربیت فرزندان، مدیریت خانه ‌داری، بهداشت، شناخت معارف دینی و قرآن آموزی به عنوان یک جریان فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند.