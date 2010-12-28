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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

196 آموزشیار همدان جذب آموزش و پرورش شدند

196 آموزشیار همدان جذب آموزش و پرورش شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی استان همدان گفت: امسال 196 نفر از آموزشیاران در استان همدان استخدام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ضیاءالدین خورنگ بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران نهضت سواد آموزی در شهرستان بهار از توابع استان همدان اظهار داشت: از این تعداد 16 آموزشیار از خانواده های شهدا و جانبازان هستند و در حال حاضر بیش از 600 آموزشیار حداقل با 60 ماه سابقه خدمت، واجد شرایط استخدام در آموزش و پرورش هستند.

خورنگ با بیان اینکه نام نویسی از بزرگسالان نهضت سواد آموزی در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پایانی تا 15 دی ماه سال جاری تمدید شده است، پیش بینی کرد در این دوره 32 هزار نفر سواد آموز در سه هزار و 550 کلاس درس زیر پوشش فعالیت های نهضت سواد آموزی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: درصد باسوادی جمعیت استان همدان در سال 55، 37 درصد بوده که این رقم در سال جاری به 89 درصد رسیده است.

خورنگ افزود: درصد باسوادی استان همدان در گروه سنی 10 تا 29 سال 99 درصد و در گروه سنی 10 تا 49 سال 96 درصد است.

مدیر نهضت سواد آموزی استان همدان ادامه داد: فعالیت نهضت سوادآموزی در جامعه تنها به ارتقا سطح سواد محدود نمی‌شود، بلکه در راستای ارائه مهارت‌های زندگی، پرورش و تربیت فرزندان، مدیریت خانه ‌داری، بهداشت، شناخت معارف دینی و قرآن آموزی به عنوان یک جریان فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند.

کد مطلب 1219964

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