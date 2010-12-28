اسرائیل و روسیه اهداف بعدی ویکی لیکس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نزاویسیمایا گازتا به نقل از آسانگ که تا 11 ژانویه در بازداشت خانگی در لندن به سر خواهد بود و کتاب خاطرات خود را طی این مدت خواهد نوشت، می نویسد: ویکی لیکس سال 2011 را با حمله به اسرائیل و روسیه شروع خواهد کرد. جولیان آسانگ بنیانگذار این سایت تأکید می ‌کند در آینده نزدیک هزاران سند جدید از مکاتبات دیپلماتیک درباره اسرائیل و درباره فساد مالی در روسیه منتشر خواهد شد.

آسانگ ‌که ‌با ‌پرداخت ‌ودیعه موقتاً ‌آزاد ‌شد، ‌در ‌مصاحبه ‌با ‌شبکه ‌الجزیره ‌قطر ‌اطلاع ‌داد ‌که ‌سایت ‌ویکی ‌لیکس ‌سال ‌آینده ‌حدود ‌4 ‌هزار ‌سند ‌دیپلماتیک ‌درباره ‌حقایق ‌مربوط ‌به ‌اسراییل ‌را ‌منتشر ‌خواهد ‌کرد.

‌به ‌گفته ‌وی، ترور ‌"محمد ‌سلیمان"، مشاور‌امنیتی ‌رئیس ‌جمهوری ‌سوریه ‌و "‌محمود ‌المبحوح" ‌یکی ‌از ‌رهبران ‌جنبش ‌حماس ‌در ‌این ‌اسناد ‌منعکس ‌خواهد ‌شد.

مدیر ‌ویکی ‌لیکس ‌می گوید: با وجود ‌اینکه ‌تماس‌‌های ‌مستقیم ‌بین ‌ویکی ‌لیکس ‌و ‌اسرائیل ‌برقرار ‌نشده، اما ‌سرویس‌‌های ‌ویژه ‌اسرائیل ‌مراقب ‌فعالیت ‌سایت ‌و ‌کارمندان ‌آن ‌هستند.



به گفته آسانگ این سایت همچنین در سال جدید مطالبی را ‌درباره ‌مفاسد ‌اداری ‌در ‌روسیه منتشر خواهد کرد.