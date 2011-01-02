کانونهای دائم کمیته امداد استان البرز تجهیز می شوند

قربانعلی مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به بازدید معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از کانونهای دائم این نهاد در استان البرز گفت: زمینه های لازم برای تجهیز این کانونها با همکاری دستگاه های ذیربط فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق پی گیریهای مکرر و تلاش اداره فرهنگی و آموزش در جهت تحقق اهداف فرهنگی و ارتقای سطح کیفی کانونها، مجوز خرید تجهیزات و امکانات ویژه برای هشت کانون دائم در این راستا در دستورکار قرار گرفته است.

این مسئول بیان کرد: براین اساس معاون فرهنگی کمیته امداد کشور قول مساعد اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای تجهیز کانونهای دائم استان البرز داده است.

وی خاطرنشان کرد: خرید دستگاه کپی، دوربین عکاسی، دستگاه فکس، چرخ خیاطی و ... از جمله امور لازم برای تجهیز و امکانات برای هشت کانون دائم این نهاد است.

برگزاری دوره های آموزش حرفه آموزی برای مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد البرز نیز اظهار داشت: مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان البرز در دوره های آموزش و حرفه آموزی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت کرده اند.

علی اصغر شیری ادامه داد: از جمله اقدامات اداره کل کمیته امداد جهت شکوفایی، رشد و تقویت استعداد مددجویان و فرزندان آنان، برگزاری دوره های آموزش و حرفه آموزی کوتاه مدت و بلند مدت است که این امر آثار مطلوبی به همراه دارد.

این مسئول گفت: ایجاد فرصت شغلی جدید برای خانواده های تحت حمایت، با معرفی آنها به مراکز فنی و حرفه ای دولتی و همچنین مراکز خصوصی جهت آموزش افراد جویای کار صورت می گیرد.

شیری افزود: در همین راستا فضای آموزشی برای بیش ازدو هزار نفر از مددجویان جویای کار فراهم شده است که این مهم در سال جاری ادامه خواهد داشت.

طرح شناسایی مددجویان مستعد کار اجرا می شود

وی اضافه کرد: این نهاد با اجرای طرح شناسایی مددجویان مستعد کار سعی دارد ضمن ایجاد اشتغال، زمینه استقلال خانواده ها را فراهم کند که این امر از عوامل موثر در کاهش مشکلات مددجویان محسوب می شود.

این مسئول یادآور شد: لازمه رسیدن به این هدف ایجاد تفکر کارآفرینی و بسترهای لازم علمی و نظری و نهادینه کردن آن در روند فکری نیازمندان است که این امر با جدیت دنبال خواهد شد.