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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

1400 میلیارد ریال در بخش مسکن مهر گلستان تزریق شد

1400 میلیارد ریال در بخش مسکن مهر گلستان تزریق شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی گلستان گفت: بیش از هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و ساز مسکن مهر تزریق شده که معادل اعتبار کل پروژه های عمرانی سطح استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، با اشاره به سهمیه 19 هزار واحدی مسکن مهر در این استان، تصریح کرد: اطلاعات حدود 17 هزار متقاضی واجد شرایط توسط اداره تعاون پالایش و تحویل مسکن و شهر سازی شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل استان، عملیات اجرایی برای 25 هزار واحد مسکونی شروع شده که در سه ماه آینده نیز حدود 7 هزار واحد مسکونی دیگر به این واحد ها افزوده می شود و برای متقاضیان مرحله دوم مسکن مهر استان نیز هیچ گونه مشکلی در تحویل واحد ها وجود ندارد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی گلستان با اشاره به ارتقای استان در بخش مسکن مهر به جایگاه 15 در کشور، افزود: بیشتر این پروژه ها تا پایان شهریور سال آینده به بهره برداری می رسند.
 
رئیس سازمان مسکن و شهر سازی گلستان، در خصوص مسکن مهر شهرستان گرگان، گفت: تعداد واحد های پیش بینی شده برای سایت راه آهن یک هزار و 400 واحد بود در حالی که تقاضا در مرکز استان بیش از پنج هزار واحد مسکونی است.
 
وی، تأمین زمین مناسب برای شهروندان گرگانی را یکی از دغدغه های اصلی ستاد مسکن استان بیان کرد و افزود: خوشبختانه حدود 38 هکتار زمین در ورودی غربی شهر گرگان موسوم به اراضی سعد آباد توسط سازمان مسکن و شهر سازی تملک شده که بناست حدود 4 هزار واحد مسکونی در آن احداث شود.
 
جانفشان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی در سایت سعدآباد برای حدود سه هزار واحد مسکونی آغاز شده که از این تعداد فوندانسیون دو هزار واحد ریخته شده و یا آماده اجراست.

جانفشان افزود: بیشتر واحد های ساخته شده 75 متری و دو خوابه بوده که زیربنای آن با احتساب مشاعات بنا به 102 تا 105 متر مربع می رسد.
 
وی از بهره برداری حدود هزار و 50 واحد مسکن مهر با حضور وزیر مسکن و شهرسازی در دهه فجر سال جاری خبر داد.
کد مطلب 1219978

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