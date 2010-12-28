رمز موفقیت کشور بحران زده سومالی اتحاد میان گروهها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس مجلس سومالی با بیان اینکه دولت و ملت ایران بر اساس تعالیم اسلامی با هر نوع خونریزی و ظلم مخالف است گفت: ملت ایران در جریان حوادث سومالی قرار دارد و برخورد و حکم این جنایات از نظر تعالیم اسلامی شفاف و روشن است.
وی افزود: کشور ایران اسناد فراوانی در مورد مداخلات برخی کشورها دارد که همه این مستندات قابل ارایه در مجامع بینالمللی بوده و ایران میتواند آموزههای خوبی برای دستاندرکاران سومالی باشد.
وزیر دادگستری کشورمان گفت: اگر گروههای سومالی در کنار هم متحد شوند در کوتاهترین زمان ممکن می توانند مشکلات را حل کنند.
در ادامه این دیدار شیخ حسن شریف آدم رئیس مجلس سومالی خطاب به وزیر دادگستری گفت: ما در شرایط دشواری به سر میبریم و دو مشکل عمده در کشورمان خودنمایی میکند که نخست جنگ داخلی که نزدیک به دو دهه ما را گرفتار خود کرده است، دیگری نیز قحطی و خشکسالی است.
وی افزود: در مورد مشکل اول اینکه تمام کشورها جنگ داخلی میان دو قوم و دو طایفه است ولی در سومالی از 10 سال گذشته تاکنون کشورهای مخالف سومالی با برخی از گروههایی که در جنگ داخلی حضور دارند، همراه شده و در امورات داخلی کشور دخالت میکنند.
بختیاری تصریح کرد: مشکل دوم اینکه برخی از گروههای به ظاهر اسلامگرا آتش جنگ را شعلهور کرده و جنگ به پا کردهاند. اقدامات شرمآور این گروهها تنها به ضرر اسلام است زیرا میدانیم که اقدامات این گروهها به دین الهی اسلام ارتباطی ندارد و آنچه این افراد در لوای اسلام انجام میدهند، تنها به ضرر اسلام است.
رئیس مجلس سومالی، اظهار داشت: انتظار ما از جمهوری اسلامی ایران این است که هر کمکی که از دستش برمیآید، برای ما انجام دهد. ما از این کمکها استقبال میکنیم تا اقدامات دشمنان را ریشه کن کنیم.
به گزارش مهر، کشورسومالی در قاره افریقا از نظر وسعت چهلمین کشور وسیع جهان و دارای 11 میلیون جمعیت و دارای ذخایر عظیم معادن و انرژی است.
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