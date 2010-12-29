مرحله اول داوری 20 هزار اثر جایزه کتاب سال تمام شد

مجید حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تقریباً 20 هزار کتاب در گردونه داوری بیست و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، گفت: با توجه به اینکه سال گذشته کمی بیش از 18 هزار عنوان کتاب در گردونه داوری بود، شاهد حداقل 15 درصد رشد در تعداد عناوین کتاب‌های جایزه در سال جاری بوده‌ایم.

وی افزود: مرحله اول داوری‌ها تمام شده و مرحله دوم هم از هفته گذشته شروع شده است. انتظار ما این است داوری مرحله پایانی هم تا اواخر دیماه یا نهایتاً اوایل بهمن‌ها تمام شود.

دبیر جایزه کتاب سال درباره احتمال تغییر آئین‌نامه این جایزه به شیوه‌ای که امسال بخش ادبیات (شعر و داستان) هم صاحب اثر برگزیده باشد، ضمن تاکید بر استقلال نظر داوران گفت: دو رویه در این مورد وجود دارد؛ یکی اینکه داوران می‌گویند ما کاری نداریم چه آثاری منتشر شده است ما بر اساس معیارها به آنها امتیاز می‌دهیم و هر اثری به 90 امتیاز رسید، به عنوان برگزیده معرفی می‌شود. رویه دوم این است که در میان همین آثار خیرالموجودین را انتخاب و برگزیده کنیم.

حمیدزاده در توضیح بیشتر درباره روند داوری جایزه کتاب سال افزود: تا به حال بر اساس رویه اول عمل می‌شده و داوران آثار را ارزیابی می‌کردند و وقتی اثری حد نصاب را کسب نکند، طبیعی است که نمی‌شود آن را به عنوان برگزیده معرفی کرد.

وی در عین حال انتقادها را به این شیوه وارد دانست و از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی خواست با پرسش قرار دادن معیارهای داوری حوزه ادبیات داستانی، آنها را به چالش بکشند تا امکان رایزنی با داوران هم فراهم شود.

دبیر جایزه کتاب سال نوید تغییر آئین‌نامه جایزه کتاب سال را داد و گفت: صحبت‌هایی با وزیر ارشاد و معاون فرهنگی کرده‌ایم تا بلکه بخش ادبیات داستانی هم اثر برگزیده داشته باشد.