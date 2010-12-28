البرز یکی از استانهای موفق در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان کرج به ریاست وزیر کشور در مجتمع دشت بهشت مشکین دشت اظهار داشت: پس از اعلام طرح هدفمندی یارانه ها با هماهنگی وزرات کشور، یکی از بهترین استانهای کشور در نحوه اجرای این طرح، استان البرز بوده است.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز مشکل در شهرهای استان نداشته ایم و شهروندان به صرفه جویی و استفاده بهینه روی آورده اند.

این مسئول همچنین به بررسی 300 پروژه عمرانی درجلسه امروز و امشب هیئت دولت اشاره کرد و گفت: 300 طرح و پروژه در بخش های مختلف با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد تومان در جلسه هئیت دولت مطرح می شود.

افضلی با ارائه گزارشی از روند پیگیری مصوبات دور اول و دوم رئیس جمهور به شهرستان کرج بیان داشت: در سفر اول رئیس جمهور 96 طرح در قالب 265 پروژه برای شهرستان کرج تعریف شده بود که تاکنون 98 درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: در سفر دوم نیز 105 مصوبه در قالب 128 پروژه به شهرستان کرج اختصاص یافت که با 62 درصد پیشرفت فیزیکی در دست پیگیری قرار دارد.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز در بیان علت اجرایی نشدن برخی مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به کرج بیان داشت: با توجه به اینکه اعتبارات برخی مصوبات چهار ساله است و در چند مرحله پرداخت می شود شاهد اجرایی نشدن برخی مصوبات در این دور از سفر بودیم.