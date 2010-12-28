هدفمندسازی یارانه ها حق انتخاب بهتر را برای مردم فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی عصر سه شنبه در نشست مشترک با جمعی از مدیران کارخانجات آرد و نان استان اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه ها بزرگترین طرح اقتصادی ایران است که برای موفقیت در اجرای آن دولت سعی دارد همزمان مردم و واحدهای تولیدی را به سوی اصلاح الگوی مصرف و اصلاح الگوی تولید سوق داده و آنها رابرای جلوگیری از مصرف بی رویه تشویق کند.

وی افزود: آثار اجرای این قانون به تدریج نه تنها در عرصه تولیدی و حامل های انرژی، بلکه در روابط اجتماعی و شئون مختلف زندگی مردم نیز قابل مشاهده خواهد بود.

بیگی تصریح کرد: پیش از هدفمندسازی یارانه ها در بیشتر نانوایی ها کیفیت نان مطلوب نبود و هیچ کس در قبال کیفیت نان تولیدی خود احساس مسئولیت نمی کرد.

وی اضافه کرد: نظام اقتصادی کشور در حال تغییر است و حوزه نان نیز متاثر از این تغییر خواهد بود.

بیگی گفت: با اجرای طرح عظیم هدفمندی یارانه ها در سطح کشور، این ذائقه مردم خواهد بود که تعیین می کند از کدام کالا استفاده کنند.

وی اظهار داشت: با آزادسازی قیمت ها حتی واردات اجناس خارجی هم برای کسب رضایت مردم مقرون به صرفه نبوده و تولیدکنندگان مجبور به افزایش کیفیت محصولات تولیدی خود خواهند شد.

بیگی یادآور شد: رقابتی گسترده بین نان سنتی و نان صنعتی به وجود آمده و در این عرصه آن دسته از نان هایی که از کیفیت بالایی برخوردار بوده و دور ریز کم تری داشته باشند، قدرت حضور در بازار را خواهند داشت.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کیفیت بالای آرد تولید شده در استان، لازمه حضور پرقدرت این محصول در بازار های منطقه ای را حفظ کیفیت فعلی و تلاش برای ارتقای آن دانست.

وی تصریح کرد: با وجود این که صنایع تولید آرد در مقایسه با صنایع دیگر از اشتغال زایی پایینی برخوردارند، اما به خاطر این که به صورت مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است، از اهمیت بالایی برای دولت برخوردار است.

نوسازی تجهیزات صنعتی برای افزایش بهره وری ضروریست

استاندار آذربایجان شرقی افزود: نوسازی تجهیزات صنعتی برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولیدی ضروری است.

بیگی خاطرنشان کرد: خط اعتباری سوخت برای حمایت از واحدهای صنعتی نیاز به تعریف سازوکارهای مناسب دارد و این واحدها نیز باید شرایط لازم برای استفاده از این حمایت ها را احراز کنند.

150 میلیون تومان تسهیلات به صاحبان صنایع آذربایجان شرقی اعطا شد

مدیرکل سازمان صنایع و معادن استان نیز با اشاره به وجود 780 واحد صنعتی در حوزه صنایع غذایی و لبنی در آذربایجان شرقی گفت: برای حمایت از صنعت، تا سقف 150 میلیون تومان تسهیلات به صاحبان صنایع استان اعطا می شود.

مسافری همچنین از اعطای تسهیلات بانکی برای نوسازی صنایع تولیدی استان خبر داد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت کشور نیز از اعطای تسهیلات سه درصدی از محل سه درصد صندوق ذخیره ارزی برای راه اندازی واحدهای تولید نان صنعتی خبر داد.

شامی نژاد افزود: آذربایجان شرقی در تولید آرد استاندارد حرف اول را در کشور می زند و اگر گندم مناسب در اختیار واحدهای تولید آرد استان قرار گیرد می توان آرد تولیدی این واحدها را به کشورهای همجوار نیز صادر کرد.

در این نشست که در شرکت غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شد، احمد علیرضابیگی از نزدیک به مشکلات و دغدغه های مدیران واحدهای تولید آرد رسیدگی کرده و از مدیران استانی مربوطه خواست در رفع این مشکلات بکوشند.