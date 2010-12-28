دولت پاکستان در آستانه سقوط / دو وزیر کابینه زرداری را ترک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش MQM هم اکنون دو وزیر در کابینه دارد که با خروج آنها از ائتلاف با دولت، حزب مردم پاکستان (حزب حاکم) اکثریت خود را در پارلمان این کشور از دست می دهد و بدین ترتیب دولت در آستانه سقوط قرار می گیرد.

"بابار قاری" وزیر بنادر و کشتیرانی و "فاروق ستار" وزیر پاکستانی های خارج از کشور از جنبش MQM در دولت پاکستان حضور دارند.

این دو وزیر هم اکنون در لندن هستند و قرار است ظرف روزهای آینده به پاکستان بازگردند.

این جنبش علاوه بر آنکه دو وزیر در دولت دارد، 25 نماینده نیز در مجلس ملی پاکستان دارد.

در تاریخ 14 دسامبر سال جاری میلادی حزب "جماعت علمای اسلامی فضل" نیز از ائتلاف با دولت خارج شده بود.

رهبر این جنبش "فضل الرحمان" نام دارد که از چهره های مذهبی پاکستان به شمار می رود و شایعاتی درباره گرایش وی به طالبان نیز وجود دارد. وی پیشتر خواستار کناره گیری "یوسف رضا گیلانی" از سمت نخست وزیری پاکستان شده بود.

دلیل کنار رفتن این حزب از ائتلاف با دولت، درگیری لفظی میان وزیران حاضر از این حزب در دولت با وزیر امور مذهبی بود.

این در حالی است که در ماههای گذشته برخی از وزیران طرفدار "نواز شریف" نخست وزیر اسبق پاکستان نیز از ائتلاف با دولت خارج شده بودند.