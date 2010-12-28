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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۳

در ادامه سفر استانی؛

رئیس جمهور به 7 خانواده شهید استان البرز نشان ملی ایثار اهدا کرد

رئیس جمهور به 7 خانواده شهید استان البرز نشان ملی ایثار اهدا کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر استانی به استان البرز به 7 خانواده شهید این استان نشان ملی ایثار اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد طی مراسمی که در سالن شهدای کانون فرهنگی سپاه شهرستان کرج برگزار شد به 7 خانواده شهید شامل ذبیح الله بخشی پدر"عباس" و "محمدرضا" بخشی، گلناز جهانخواه همسر شهید حسن احسانی نژاد، زهرا ابراهیم گیلانی همسر شهید سید حسینعلی افتخاری، خدیجه فتوحی مادر شهید علیرضا فتوحی بافقی ، هاجر سراب همتی همسر شهید علی اکبر سهرابی ، بیگم نساء قاسمی مادر شهید ابوالفضل مهدیلو و محمد تقی فهمیده پدر شهید داوود و محمد حسین فهمیده نشان ملی ایثار اهدا کرد.

کد مطلب 1220001

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