قم به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار با سرمایه گذاری از کشور ترکیه که با حضور شهردا رقم برگزار شد، بر لزوم توجه خاص دولت و مسئولین به شهر قم تأکید کرد و افزود: سرمایه گذاریهای خوبی برای شهر قم جذب شده است و بهبود چشمگیری در شهر رخ داده و این نشانه آنست که مسئولین در حال فعالیت و تلاش برای عمران شهر قم میباشند.
بنایی به سفر مقام معظم رهبری به شهر قم اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اهمیت شهر قم و توجه ویژه به این شهر مقدس از نظر مقام معظم رهبری بسیار بالااست و ایشان تاکیدات زیادی به عمران شهر قم داشتهاند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این عزم جدی در اجرای پروژههای شهر قم را در هیچ جای کشور شاهد نمیباشیم و این اجماع، همگی برای اینست که قم به عمران و آبادانی برسد و این تحول در طول تاریخ قم بیسابقه است.
وی ادامه داد: امروز در قم از نظر برنامهریزی و خدمت به مردم هیچ کمبودی نداریم و مسئولین استان باید از این فرصت بدست آمده نهایت بهره را ببرند تا شرمنده زائرین و مجاورین حضرت فاطمه معصومه(س) نباشیم.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس گفت: شهر قم در حال پیشرفت همه جانبه است و امروز قم به یک کارگاه عملیاتی عمرانی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار با سرمایه گذاری از کشور ترکیه که با حضور شهردا رقم برگزار شد، بر لزوم توجه خاص دولت و مسئولین به شهر قم تأکید کرد و افزود: سرمایه گذاریهای خوبی برای شهر قم جذب شده است و بهبود چشمگیری در شهر رخ داده و این نشانه آنست که مسئولین در حال فعالیت و تلاش برای عمران شهر قم میباشند.
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