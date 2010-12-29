9 دی نماد بصیرت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین نوین با اعلام این مطلب ضمن محکوم کردن فتنهافکنی جریان نفاق در عاشورای سال گذشته اظهار داشت: 9 دی ماه سال گذشته یوم الله دیگری در تاریخ معاصر انقلاب و نظام اسلامی ایران بود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت و همراهی آحاد مختلف مردم از آرمانها و ارزشهای ایرانی، اسلامی، انقلاب و نظام در 9 دی ماه سال، نشان داد که ملت ایران همچنان بر آرمانها و راه امام راحل، اباعبدالله الحسین (ع) و نیز پیام عاشورا که همانا ظلمستیزی و ایستادگی در برابر زور است تأکید دارد و از طریق ولایت هیچگاه خارج نخواهد شد.
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اگر فتنهگرانی در عاشورای سال گذشته با جسارت تمام از عاشورای حسینی هتکحرمت کردند، ملت همیشه در صحنه ایران به تأسی از رهبر خود و در اقدامی سراسر هوشیاری، با تکیه بر بصیرت ملی و با حضور یکپارچه و میلیونی خود در خیابانها پاسخ دندانشکنی به فتنهگران دادند و ثابت کردند که شور حسینی و پیام عاشورا هیچگاه از دل آنان پاک نخواهد شد.
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