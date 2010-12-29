324 هزارتن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: کالاهای یاد شده به مقصد کشورهای عراق،افعانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان و پاکستان صادر شده و بیشتراین کالاها نیز به طورعمده شامل موادشوینده، کاشی و سرامیک، ورق گالوانیزه، سایرکالاهای صنعتی، شیشه، کولرآبی، پروپیلن و سیمان بوده است.

وی افزود: کالاهای صادر شده در 9 ماهه امسال ازنظر وزنی سه درصد افزایش و ازنظر ارزش هفت درصد کاهش داشته است.

علیدوستی تصریح کرد: کالاهای صادر شده از گمرک قزوین به مقصد 57 کشور صورت گرفته و تنوع کالاها نیز 57 قلم بوده است.

مدیرکل گمرک استان قزوین همچنین میزان واردات در 9 ماه گذشته را 79 هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار اعلام کرد و اظهارداشت: کالاهای ترخیص شده بطورعمده شامل کمپرسور و اجزاء وقطعات آن، اجزا و قطعات کولر، پلی کربنات، لوله شیشه ای جهت ساخت پوکه آمپول است که از کشورهای سنگاپور، ترکیه، آلمان و امارات وارد استان و کشور شده است.

این مسئول اضافه کرد: کالاهای وارداتی با تنوع 877 نوع کالا از 45 کشور جهان به گمرک وارد شده و از نظر وزنی 11 درصد و ارزش 27 درصد افزایش نشان می دهد.

علیدوستی میزان درآمد عمومی این گمرک در 9ماهه اول امسال را 648 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: درآمد گمرک قزوین هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 35 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل گمرک استان قزوین با اشاره به تعداد پروتنده های حقوقی و قضائی تشکیل شده در این گمرک خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های متشکله 322 فقره به ارزش 30 میلیارد و 651 میلیون ریال و جریمه تعیینی نیز 55 میلیارد و 788 میلیون ریال است.

وی همچنین گفت: در 9 ماه گذشته 521 بسته پستی به ارزش 164 میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین 730 بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 211 میلیون ریال وارد و پس از ارزیابی، ترخیص شده است.