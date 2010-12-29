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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

علیدوستی:

324 هزارتن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

324 هزارتن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 324 هزار تن کالا به ارزش 152 میلیون دلار از گمرک استان به خارج از کشور صادر شده است.

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: کالاهای یاد شده به مقصد کشورهای عراق،افعانستان، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان و پاکستان صادر شده و بیشتراین کالاها نیز به طورعمده شامل موادشوینده، کاشی و سرامیک، ورق گالوانیزه، سایرکالاهای صنعتی، شیشه، کولرآبی، پروپیلن و سیمان بوده است.

وی افزود: کالاهای صادر شده در 9 ماهه امسال ازنظر وزنی سه درصد افزایش و ازنظر ارزش هفت درصد کاهش داشته است.
 
علیدوستی تصریح کرد: کالاهای صادر شده از گمرک قزوین به مقصد 57 کشور صورت گرفته و تنوع کالاها نیز 57 قلم بوده است.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین همچنین میزان واردات در 9 ماه گذشته را  79 هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار اعلام کرد و اظهارداشت: کالاهای ترخیص شده بطورعمده شامل کمپرسور و اجزاء وقطعات آن، اجزا و قطعات کولر، پلی کربنات، لوله شیشه ای جهت ساخت پوکه آمپول است که از کشورهای سنگاپور، ترکیه، آلمان و امارات وارد استان و کشور شده است.
 
این مسئول اضافه کرد: کالاهای وارداتی با تنوع 877 نوع کالا از 45 کشور جهان به گمرک وارد شده و از نظر وزنی 11 درصد و ارزش 27 درصد افزایش نشان می دهد.
 
علیدوستی میزان درآمد عمومی این گمرک در 9ماهه اول امسال را  648 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: درآمد گمرک قزوین هم نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 35 درصدی برخوردار بوده است.
 
مدیرکل گمرک استان قزوین با اشاره به تعداد پروتنده های حقوقی و قضائی تشکیل شده در این گمرک خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های متشکله 322 فقره  به ارزش 30 میلیارد و 651 میلیون ریال و جریمه تعیینی نیز 55 میلیارد و 788 میلیون ریال است.
 
وی همچنین گفت: در 9 ماه گذشته 521 بسته پستی به ارزش 164 میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین 730 بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 211 میلیون ریال وارد و پس از ارزیابی، ترخیص شده است.
کد مطلب 1220010

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