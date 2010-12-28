مقاومت فلسطین قدرتمندتر از گذشته است/ فریب تل آویو را نمی خوریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط ، "ابو احمد" سخنگوی گردانهای قدس گفت : از طریق برخی دوستان در کشورهای عربی مطلع شدیم که اسرائیلی ها قصد حمله مجدد به غزه را دارند که این تصمیم در راستای راهبرد رژیم صهیونیستی در مقابله با تقویت مقاومت است.

وی افزود: ما تهدیدات مقامات صهیونیست را که اخیرا افزایش یافته است ،جدی می گیریم، اما بعید است که جنگی ظرف روزهای آتی یا هفته های آینده صورت گیرد ،زیرا شرایط مناسبی برای آنها وجود ندارد.

سخنگوی گردانهای قدس تصریح کرد: مقاومت غزه همانند دو سال قبل نیست و جبهه داخلی اسرائیل نیز ضعیف است. توان مقاومت به مراتب قوی از جنگ 22 روزه است.

وی خاطر نشان کرد : نمی خواهیم توان تسلیحاتی مان را فاش کنیم، اما اگر رژیم صهیونیستی مرتکب تجاوز علیه غزه شود توان تسلیحاتی مان را آشکار خواهیم کرد.

ابو احمد ضمن تاکید بر آمادگی برای مقابله با رژیم صهیونیستی گفت: هدف تهدیدات صهیونیستها آگاهی از توان تسلیحاتی مقاومت است و آنها به تحریکات خود ادامه می دهند تا به مرحله جنگ گسترده برسند.