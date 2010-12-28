تسریع در زمینه شکوفایی استعدادهای البرز دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مصطفی محمدنجار بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در ماهدشت کرج افزود: تاکید ریاست جمهوری در استان البرز، تسریع در شکوفایی استعدادها و قابلیتهای این استان و پیگیری تشکیل ادارات و مجموعه های ذیربط است.

وی ادامه داد: همچنین یکی از تعهداتی که این مدت صورت گرفته است، ارتقای بخش طالقان به شهرستان است که این امر از مشکلات می کاهد.

این مسئول بیان کرد: کارگروهی قبل از سفر به استان البرز تشکیل شد و طی آن برای بخشهای مختلف، منابع مالی تخصیص داده شد.

500 میلیارد ریال اختصاص یافت

وی عنوان کرد: در این راستا 500 میلیارد ریال برای استان البرز در بخشهای عمرانی، شهری ، حوادث، ثبت احوال و بخشی از آن برای شهرکهای اقماری اختصاص یافته است.

عملیات احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در ماهدشت کرج آغاز شد و وزیر کشور در این مراسم حضور داشت.

این سالن ورزشی در زمینی به مساحت یک هکتار احداث می شود ضمن اینکه این سالن با زیربنای دو هزار و 300متر مربع با اعتبار شش میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته می شود.