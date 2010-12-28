کلید حماسه ۹دی بدست مردم قم زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قرار داشتن در آستانه روز حماسه ساز ملت ایران در نهم دی‌ماه، اظهار داشت: نهم دی، تجلی بصیرت ملت ایران بود که مردم با حماسه عظیمی که در کشور آفریدند تحرک سیاسی و خیابانی فتنه را خاموش کردند و این روز پایانی به هشت ماه دفاع مقدس در برابر حوادث و فتنه گران در بعد از انتخابات سال ۸۸ بود.



وی با اشاره به اینکه کلید حماسه ۹دی نیز به دست مردم متدین قم زده شد، بیان داشت: تحرکات مردم قم در روزهای قبل از نهم دی ماه، باعث خروش مردم در سراسر کشور شد و باید سعی شود که ارزش این روز در جامعه تببین شود و نباید این ایام را فراموش کرد.



توکلی همچنین به مناسبت قرار گرفتن در هفته پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: تحقیق و پژوهش به منزله چراغی روشن در فراروی هر کاری است و باید گفت که پیشرفت و توسعه کشور‌ها از طریق تولید علم صورت می‌گیرد که این امر نیز جز با تحقیق و پژوهش مسیر نخواهد بود.



وی با اشاره به پیشرفت چند سال اخیر دانشمندان کشور در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی، بیان داشت: دانشمندان کشور در چند سال اخیر گام‌های بسیار خوبی را در زمینه تولید علم و فناوری برداشته‌اند و می‌بینیم که غربی‌ها و دشمنان نیز نتوانسته‌اند این پیشرفت و ترقی را ببینند و در خود احساس خطر کرده‌اند و از این رو ما شاهد ترور چهره‌های علمی و حذف دانشمندان جوان کشور به دست آن‌ها بوده‌ایم که این نشانه ضعف و استیصال آنان است.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم خاطر نشان کرد: اقدام دشمنان در خصوص ترور چهره‌های برجسته علمی نه تنها خللی در روند توسعه کشور ایجاد نمی‌کند بلکه آن را بارور‌تر نیز می‌کند.



تحقیق و پژوهش جزء جدایی ناپذیر کار نیروی انتظامی است



وی در ادامه با بیان اینکه نباید به نیروی انتظامی به عنوان یک سازمان پژوهشی نگاه شود، تصریح کرد: اما نوع کار نیروی انتظامی ایجاب می‌کند که تحقیق و پژوهش را جزء جدایی ناپذیر خود بداند و دلیل آن نیز ریسک پذیری بالای کار است و هر چه ریسک آن بالا‌تر باشد، اهمیت تحقیق و پژوهش هم در آن بالا‌تر می‌رود چرا که در این کار تجربه‌ها را نباید دوباره تجربه کرد و اگر هم قرار بر تجربه است باید این کار در محیط آزمایشگاهی انجام شود.



۵۴ موسسه پژوهشی در خصوص کار نیروی انتظامی در کشور فعال است



توکلی با بیان اینکه سال گذشته مرکز پژوهش‌های نیروی انتظامی به عنوان مرکز پژوهشی بر‌تر در جشنواره خوارزمی معرفی شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۴ موسسه پژوهشی در کشور فعال است که در خصوص مسائل ماموریتی نیروی انتظامی و نحوه انجام آن‌ها، آسان و روان شدن ارائه خدمات با کاهش بروکراسی‌های غیرضروری، استفاده از خدمات الکترونیک و... به تحقیق و پژوهش مشغول هستند.



واگذاری امور به دفا‌تر پلیس + ۱۰ کاهش میلیونی مراجعات به نیروی انتظامی را دربر داشته است



وی واگذاری خدمات نیروی انتظامی به بخش خصوص را از یکی از زمینه‌های تحقیقی در مراکز پژوهشی نیروی انتظامی دانست و افزود: مدتی است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های نیروی انتظامی به دفا‌تر پلیس + ۱۰ واگذار شده است که این باعث شده تا از مراجعات میلیونی مردم در زمینه‌های صدور گذرنامه، گواهی نامه، نظام وظیفه و... به نیروی انتظامی کاسته شود.

در حال حاضر نیروی انتظامی هیچ اتکایی به علوم انتظامی سایر کشور‌ها ندارد



فرمانده نیروی انتظامی استان قم ادامه داد: در بخش تولید علم نیز نیروی انتظامی به موفقیت‌های قابل قبولی رسیده است و در حال حاضر ما هیچ اتکایی به علوم انتظامی سایر کشور‌ها نداریم البته نمی‌گوییم که بی‌نیاز از آن علوم هستیم ولی محکوم به استفاده هم نیستیم.



قم به عنوان قطب دینی پژوهش‌های نیروی انتظامی مطرح است



وی با اشاره به اینکه امروز دانش نیروی انتظامی توسط خود نیروهای انتظامی تامین می‌شود، ابراز داشت: در کشور کار قطب بندی پژوهشی در بین نیروی انتظامی استان‌ها انجام شده است و قم به عنوان قطب دینی معرفی شده تا از ظرفیت طلاب و بزرگان حوزه در راستای تولید علم و دانش نیروی انتظامی استفاده شود.



توکلی به برگزاری همایش «بررسی اثرات آموزه‌های دینی در کاهش جرم» که چندی پیش در قم برگزار شد اشاره کرد و افزود: در آن همایش ۱۶ مقاله پژوهشی ارائه شد که تک تک مقالات مورد مطالعه قرار گرفت و خروجی آن به صورت چاپ کتاب در حال انجام می‌باشد و قرار است تا این مطالعات به دستورالعمل کاری تبدیل شده و به عنوان خوراک فکری در اختیار نیروهای انتظامی سایر استان‌های کشور قرار گیرد.



تولید پودر تشخیص اثر انگشت



وی در بخش دیگری از سخنان خود به امر تولید علم و اختراعات جدید انجام گرفته به دست نیروهای انتظامی قم اشاره کرد و گفت: به دست پرتوان نیروهای انتظامی پودری تولید شده است که قادر به تشخیص اثر انگشت در سطوح غیرصیقلی مثل کاغذ می‌باشد و این اختراع مشابه خارجی ندارد، به علاوه به دست نیروهای خلاق انتظامی دستگاهی اختراع شده است که قابلیت نصب در زیر خودوری پلیس را دارد تا در هنگام تعقیب و گریز به سمت هدف شلیک کند و دیگر نیازی به شلیک کردن تعقیب کننده نباشد.



نیروی انتظامی باید به دانش بومی متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه دست یابد



وی خاطرنشان کرد: امیدورایم کارهای پژوهشی در نیروی انتظامی گسترش یابد تا به دانش بومی متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه دست یابیم که این باعث می‌شود نحوه خدمت رسانی به مردم بهتر شود.