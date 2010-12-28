برگزیدگان مسابقات قرآنی خواهران لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، در این دوره از مسبقات قرآن کریم در رده سنی بزرگسالان و در رشته قرائت مهتاب عبدی از خرم آباد، لیلا عزیزی و فاطمه صدیقی از بروجرد به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته قرائت رده سنی شکوفه ها مریم فتحی از شهرستان ازنا، محدثه روزبهانی از شهرستان بروجرد و سعیده سوری از شهرستان کوهدشت حائز عناوین اول تا سوم شدند.

بنابر این گزارش در رده سنی بزرگسالان و در رشته ترتیل مریم ولی زاده از خرم آباد، افسانه جودکی از بروجرد و پروین زیدی از خرم آباد عنوانهای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رشته ترتیل رده سنی شکوفه ها شیرین یاراحمدی از خرم آباد، پگاه ایزد پناه از بروجرد و فاطمه بنیادی از شهرستان ازنا اول تا سوم شدند.

عناوین اول تا سوم رشته حفظ کل قرآن سی و سومین دوره از مسابقات قرآن خواهران لرستان در رده سنی بزرگسالان به معصومه تمیمی از شهرستان بروجرد، سیده طاهره موسوی از خرم آباد و زهرا محمدی از شهرستان دورود اختصاص یافت.

همچنین در این دوره از مسباقات در رشته حفظ 20 جزء قرآن در رده سنی بزرگسالان زهرا سادات حسینی از الیگودرز، ثریا مهدی نژاد فر از الشتر و الهام لشنی از خرم آباد حائز عناوین اول تا سوم شدند.

در حفظ 10 جزء قرآن نیز معصومه بیاتان از شهرستان دورود، بهاره حاتمی از خرم آباد و اشرف کاظمیان از کوهدشت اول تا سوم شدند.

همچنین رتبه اول و دوم رشته حفظ 10 جزء قرآن رده سنی شکوفه ها سی و سومین دوره از مسابقات قرآن خواهران لرستان به سوده عباسی از شهرستان ازنا و زهرا امیدی از شهرستان نورآباد اختصاص یافت.