فعالیتهای پژوهشی بدون رویکرد سیاسی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی امینپور اظهار داشت: نداشتن نگاه سیاسی به کارهای پژوهشی و پژوهشگر بسیار لازم است و باید پژوهش را بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی شخص، مورد توجه قرار داد.
وی ادامه داد: در مطالبی که در حوزه پژوهش به خصوص پژوهشهای دینی مورد توجه قرار میگیرد باید این مسئله درنظر گرفته شود که باید حوزه پژوهش، حوزهای باز باشد و پژوهشگران این دغدغه را نداشته باشند که در چه موضوعی میتوانند
پژوهش کرده و در چه موضوعی نمیتوانند پژوهش داشته باشند.
مدیر پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی ایران تصریح کرد: هر قدر که موضوعات پژوهشی را محدود کنیم، پژوهش را رو به تعطیلی بردهایم.
وی با اشاره به اینکه در دانشگاههای مختلف دنیا پژوهشگر آزادانه هر موضوعی را که بخواهد انتخاب میکند و در آن خصوص تحقیق انجام میدهد، اظهار داشت: اگرچه نتیجه این تحقیق و پژوهش صورت گرفته به ضرر آنها تمام شود، اما به آن پژوهش توجه شده و او از نظر مالی مورد حمایت قرار میگیرد.
وی افزود: آنها به پژوهشگر خود نمیگویند که نتیجه تحقیق و پژوهش باید چگونه باشد و خود را از قبل برای هر نتیجهای که میتواند آن پروژه داشته باشد آماده میکنند.
امینپور ادامه داد: ممکن است خیلی پروژههای پژوهشی نتایجی را که ما میخواهیم از آن بگیریم را به ما ارائه نکنند، اما پژوهشگر باید به طور کامل آزاد باشد تا در آن حوزه آزادانه اقدام به پژوهش کرده و نتایج آن را ارائه کند.
وی تصریح کرد: پژوهشگران ما در موضوعاتی که میخواهند پژوهش خود را ارائه کنند بسیار محدود هستند و در نهایت مجبورند که موضوعی را که مدنظر آنها است را برای پژوهش پیدا کنند و این اقدام نمیتواند برای کارهای پژوهشی اقدامی مناسب باشد.
مدیر پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی ایران تصریح کرد: باید اجازه داد افکار و اندیشه اندیشمندان معاصر و به خصوص پژوهشهای دینی به جامعه وارد شود.
وی در پایان گفت: در عرصه فعالیتهای پژوهشی باید فضایی را فراهم کنیم که افکار همه اندیشمندان گرچه مخالف نظرات ما باشد مطرح شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی ایران با بیان اینکه پژوهشگر باید در انتخاب موضوع تحقیقاتی خود آزاد باشد، گفت: نداشتن نگاه سیاسی به کارهای پژوهشی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی امینپور اظهار داشت: نداشتن نگاه سیاسی به کارهای پژوهشی و پژوهشگر بسیار لازم است و باید پژوهش را بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی شخص، مورد توجه قرار داد.
نظر شما