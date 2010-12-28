احداث جاده هشتگرد - طالقان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، حمیدرضا بهبهانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مردم طالقان افزود: وزارت راه و ترابری در تلاش است که با تسریع در عملیات احداث جاده هشتگرد به طالقان، این شهرستان در اسرع وقت از بن بست خارج شود.

وی ادامه داد: البته در این راستا از تمام مالکانی که اراضی آنها در این طرح واقع شده، تقاضای همکاری داریم و امیدواریم که این تعامل تداوم داشته باشد.

وزیر راه اضافه کرد:‌ با ارتقای طالقان به شهرستان، بستر مناسب برای رشد و شکوفایی این منطقه نیز فراهم می شود.

با هدفمند کردن یارانه ها شاهد افزایش شکوفایی کشور خواهیم بود

این مسئول گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد افزایش رشد و شکوفایی کشور در عرصه های مختلف به ویژه عرصه اقتصادی خواهیم بود.

وی بیان کرد:‌ قبل از اجرای این قانون، توزیع یارانه ها به درستی انجام نمی شد که همین امر مانع از افزایش عدالت اقتصادی می شد.

بهبهانی اظهار داشت:‌ طبق این قانون بخشی از درآمد حاصل از واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی به مردم پرداخت خواهد شد ضمن اینکه مابقی نیز از سوی دولت صرف امور عمرانی و جاری کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ اکنون در کشورهای پیشرفته به دلیل قیمت بالای بنزین مسافرتهای درون شهری بیهوده حذف شده ضمن اینکه کاهش هزینه های خانوار و ترافیک جاده ها از جمله آثار مثبت این امر است.

مردم می توانند نسبت به خرید کالاهای ارزان و مناسبتر اقدام کنند

این مسئول گفت:‌ با واریز یارانه ها به حساب مردم ضمن واگذاری مدیریت مصرف، آنها می توانند نسبت به خرید کالاهای ارزان و مناسبتر اقدام کنند ضمن اینکه این امر، ایجاد بازار رقابت میان واحدهای تولیدی و خدماتی را نیز به همراه دارد.

بهبهانی روز سه شنبه در نخستین سفر استانی هیئت دولت به استان البرز، به عنوان نماینده رئیس جمهور در طالقان در این منطقه حاضر شد.

درادامه این دیدار تعدادی از مردم طالقان به بیان مسائل و مشکلات این شهرستان پرداختند ضمن اینکه احداث بیمارستان و بهره مندی از گاز طبیعی و بهره مندی از بسته های حمایتی ویژه در زمینه تامین سوخت مورد نیاز مردم این منطقه به ویژه در فصل زمستان از جمله خواسته هایی بود که طی این دیدار مطرح شد.

شهرستان تازه تاسیس طالقان با 26 هزار نفر جمعیت ثابت و صد هزارنفر شناور در استان البرز قرار دارد.