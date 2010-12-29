بازگشت شرکت ایران پوپلین به مدار تولید

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی از مشکلات بوجود آمده برای این شرکت و تلاشهای موثر مسئولان ارشد استان برای رفع این مسائل و جلوگیری از تعطیلی این کارخانه افزود: طی نشستی که با استاندار و رئیس هیئت امنا شرکت ایران پوپلین و جمعی از مدیران استانی صورت گرفت از هفته آینده پس از انعقاد قرارداد تا پایان سال 1390 مدیریت شرکت به جامعه کارگری و کارکنان ایران پوپلین واگذار شود.

وی اظهار داشت: طی یک قرارداد حقوقی میان شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و مدیریت جدید شرکت، اداره این شرکت به مدیرعاملی که ترجیحا از میان کارکنان ایران پوپلین و با تایید استان انتخاب می شود، واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز با همان شرایط به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بازگردانده می شود.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: در حال حاضر هیئت مدیره ایران پوپلین دارای پنج عضو است که سه نفر از آنان توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، یک نفر ازسوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملت و یک نفر نیز توسط شرکت سرمایه گذاری بانک تجارت انتخاب می شود که با توافق صورت گرفته با مسئولان ذیربط از میان سه نفر عضو شرکت سرمایه گذاری بانک ملی که در هیئت مدیره منصوب می شوند دو نفر توسط مسئولان استان و ترجیحا از میان کارکنان ایران پوپلین انتخاب و یک نفر از آنان به عنوان مدیرعامل منصوب شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات مقرر شد، تمام مطالبات این شرکت از قبیل چکها، موجودی انبار و سایر موارد برای تامین نقدینگی در اختیار مدیریت جدید قرار گیرد و استان نیز در زمینه امور مالیاتی و تامین اجتماعی همچنان مساعدت لازم را با این شرکت داشته و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قبلی شرکت ایران پوپلین و پرداخت سنوات بازنشستگان این شرکت به عهده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی باشد.

اصغریان همچنین با تقدیر و تشکر از مدیران استان اظهارامیدواری کرد: در دوره جدید فعالیت این شرکت بتوان با نوسازی و بازسازی خطوط تولید آن، زمینه ساز شکوفایی هرچه بیشتر و تداوم طولانی مدت فعالیت این کارخانه فراهم شود.