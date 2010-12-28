تسلیم شدن 10 عضو طالبان در افغانستان/16 کشته در حملات هوایی به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، 10 شبه نظامی طالبان خود را به مقامهای دولتی ولایت غربی هرات تسلیم کردند. در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شد آمده است: این افراد از جمله "ملا عبدالغنی" از سرکردگان طالبان محلی با زمین گذاشتن سلاحهای خود به آغوش جامعه بازگشتند.

تا کنون طالبان واکنشی به این خبر نداشته است. گفتنی است طی ماههای اخیر دست کم 300 شبه نظامی در مناطق هرات و بادغیس سلاحهای خود را زمین گذاشته و دست از مبارزه نظامی با کابل برداشته اند.

خبر دیگر اینکه در جریان 4 حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله ای پاکستان در وزیرستان شمالی 16 نفر کشته شدند. در این حملات که به منطقه تحصیل غلام خان در این ایالت صورت گرفته چندین خانه و یک خودرو مورد هدف قرار گرفته و شماری نیز زخمی شده اند.

در 15 حمله هوایی ارتش آمریکا به مناطق مرزی پاکستان و افغانستان طی ماه جاری میلادی تا کنون 113 نفر کشته شده اند. آمریکاییها مدعی هستند که هدف این حملات شبه نظامیان طالبان هستند.

گزارش دیگری حاکی است که انفجاری تروریستی در کراچی دست کم 16 زخمی برجای گذاشته است. این انفجار در کافه تریای دانشگاه کراچی رخ داده و طی آن دو بمبی که زیر درختان جاسازی شده بوده، در زمان ناهارخوری دانشجویان منفجر شده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام تروریستی را به عهده نگرفته است. در عین حال پلیس پاکستان از ادامه تحقیقات در این زمینه خبر می دهد.