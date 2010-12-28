کشف یک دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدیار، نیروهای امنیتی لبنان یک دستگاه جاسوسی مهم رژیم صهیونیستی را در منطقه "البقاع" کشف کردند.

این دستگاه جاسوسی قادر به پوشش منطقه ساحلی "صیدا" درجنوب تا "خلده" در اطراف بیروت به امتداد "جبیل" در جبل لبنان و دشت "البقاع" و مناطق پیرامون آن یعنی مرز سوریه-لبنان بود.

روزنامه لبنانی نوشت : این دستگاه کار گذاشته شده به وسیله رژیم صهیونیستی از فناوری پیشرفته ای برخوردار است و خنثی سازی آن با نهایت دقت صورت می گیرد، زیرا کارشناسان ارتباطات و مواد منفجره و بمب آشنایی چندانی با آن ندارند.

این منبع خبری ادامه داد: در روزهای آتی جزئیات بیشتری از این دستگاه و اهداف کارگذاری آن مشخص خواهد شد.

شایان ذکر است که اخیرا دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی درمناطق "الباروک" و"صنین" خنثی شده بود. در کشف موارد جاسوسی حزب الله لبنان نقش اساسی داشته است.