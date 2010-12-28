آزادسازی حریم رودخانه کرگانه ؛ فرصتی برای توسعه فضای شهری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امیرحمزه حقی آبی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی سطح شهر خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: آزادسازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد به منظور بهبود و روانسازی عبور و مرور خودروها و رفع مشکلات ترافیک شهر به سرعت در حال اجرا است.

وی اجرای این طرح را در ایجاد روحیه شادابی در خرم آباد موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به وضعیت خاص توپوگرافی شهر خرم آباد اقدامات اساسی در راستای تسهیل و بهبود عبور و مرور و همچنین رفع آلودگی های شهری صورت گرفته است که این امر تزریق آرامش و روحیه به مردم را در پی خواهد داشت.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به معضلات ترافیکی شهر خرم آباد، خاطر نشان کرد: ایجاد معابر جدید در سطح شهر از آرزوهای دیرینه و قدیمی مردم خرم آباد در راستای رهایی از ترافیک سنگین این شهر بوده است.

حقی آبی به در دستور کار قرار گرفتن طرح آزادسازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: با کار کارشناسی صورت گرفته در این زمینه این طرح در کوتاه ترین زمان به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این راستا مسیر تردد خودروها در ساحلی رودخانه خرم آباد از پل سفید فلزی تا میدان انوشیروان رضایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد بازگشایی و تردد مردم در این مسیر به نقاطی از شهر روان شده است.

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معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: همچنین با همکاری استانداری و با استفاده از همه امکانات و ماشین آلات سازمان همیاری شهرداریهای استان کار تخریب اماکن، زیرسازی، آزادسازی و آسفالت خیابان ساحلی خرم آباد در طول 48 ساعت به اجرا درآمده است.

حقی آبی با بیان اینکه آزادسازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد در دو مرحله انجام می شود، خاطر نشان کرد: در مرحله اول این طرح که از پل سفید فلزی متصل به رودخانه خرم آباد شروع و تا میدان انوشیروان رضایی ادامه دارد این مسیر به هم متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مرحله اول این طرح به پایان رسیده و تردد در این مسیر جریان دارد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان مرحله دوم طرح را در محدوده پل بهداری تا میدان دانشجو دانست و گفت: تاکنون در راستای اجرای این مرحله از طرح یک طرف رودخانه آزاد و بخش عمده آن آسفالت شده است.

حقی آبی با اشاره به برقرار شدن تردد در مرحله دوم طرح، یادآور شد: بخش باقی مانده از این مرحله نیز به سرعت در حال اجرا است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد با ساماندهی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد علاوه بر رفع معضل آلودگی این منطقه زمینه رفع مشکل ترافیک و عبور و مرور خودروها در این مسیر فراهم شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: مرحله دوم اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد در مسیری به طول دو کیلومتر و عرض 9 متر اجرا خواهد شد.

حقی آبی تصریح کرد: با اجرای کامل این طرح عبور و مرور و رفت آمد از پل سفید فلزی کنار رودخانه خرم آباد در پشت بیمارستان شهید رحیمی تا میدان دانشجو در مسیر جاده خرم آباد - بروجرد سهل و آسان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در ساماندهی وضعیت ترافیک شهر نقش موثری دارد، یادآور شد: این در حالیست که هم اکنون پروژه های مختلفی در راستای تسهیل در تردد مردم در سطح شهر خرم آباد در حال اجرا است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ایجاد پنج دهانه پل موقت در سطح شهر برای رفع مشکل ترافیک، یادآور شد: از سوی دیگر تاکنون سه پایه پل در دست احداث شهدا خرم آباد نصب شده است.

حقی آبی با بیان اینکه به زودی پایه چهارم این پل نیز نصب خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که پروژه پل شهدا خرم آباد تا قبل از پایان سال به بهره برداری برسد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: این سازمان در مسیر دو کیلومتری خیابان ساحلی رودخانه کرگانه از پل بهداری تا پل اناری تعداد چهار واحد مسکونی با 800 متر عرصه و اعیانی را خریداری و تخریب کرده است.

مسعود مختاری هدف از این امر را بازگشایی مسیر و آزادسازی حریم رودخانه عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر عملیات زیرسازی و آسفالت در این منطقه به سرعت در حال انجام است.

وی یادآور شد: کلیه امکانات و ماشین آلات سازمان همیاری شهرداریهای استان برای اجرای این طرح که در کاهش و رفع ترافیک خرم آباد نقش اساسی ایفا می کند بسیج شده اند تا هر چه سریعتر این طرح به بهره برداری برسد.

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به گزارش مهر، شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز لرستان با ارتفاع تقریبی یک‌هزار و 200 متر از سطح دریا، دارای مسیلی نسبتا بزرگ بوده که سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌ها را در حوضه‌های بالادست خود به سمت رودخانه کشکان و در نهایت به کرخه می‌رساند.

این مسیل که از وسط شهر خرم‌آباد می‌گذرد دارای یک شاخه فرعی به‌نام مسیل کرگانه است که این رودخانه امتداد شرقی و غربی داشته و از ساحل چپ به مسیل اصلی خرم‌آباد ملحق می‌شود.

در سال‌های اخیر با رشد و توسعه ساخت و ساز در شهر هر روز به حریم طبیعی این مسیل تجاوز شده تا جایی که در بعضی از مقاطع از مسیل، آبراهه‌ای بسیار باریک به وجود آمده است.

کم‌ توجهی مسئولان ذی ربط، مردم منطقه و عدم‌ نگهداری و زیبا‌سازی این رودخانه از سال‌های گذشته تا‌کنون باعث شده که امروزه این رودخانه و اطراف آن در اثر ورود فاضلاب های شهری، پسماندهای خانگی و خدماتی و زباله های شهری آن به محیطی غیربهداشتی و مملو از زباله‌ و بوی تعفن تبدیل شود به طوریکه این رودخانه که به نوعی در ورودی شهر خرم آباد قرار دارد علاوه بر زشت کردن چهره شهر موجب آزار شهروندان خرم آبادی نیز شده است.

این در حالیست که در سفر دوم هیئت دولت به لرستان نیز با توجه به اوج درخواست های مردمی برای ساماندهی وضعیت این رودخانه که در میان بافت مسکونی شهر خرم آباد قرار گرفته است تامین اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه "کرگانه" به منظور توسعه بافت شهری به عنوان یکی از مصوبات هیئت دولت در این سفر به تصویب رسید.