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۷ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

شیبانی اعلام کرد:

ابراز نگرانی ایران از خبر شهادت عسگری/ درخواست اقدام عاجل جهانی

ابراز نگرانی ایران از خبر شهادت عسگری/ درخواست اقدام عاجل جهانی

معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امورخارجه نسبت به انتشار خبر شهادت علیرضا عسگری معاون سابق وزارت دفاع کشورمان در زندانهای رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوف شیبانی افزود: اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری آمریکا در ربودن عسگری و ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی صرفا مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می سازد.

شیبانی این گونه اقدامات را نشانگر خوی جنایتکارانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی توصیف کرد و خواستار اقدام عاجل سازمانهای بین المللی برای روشن شدن وضعیت نامبرده شد.

وی تصریح کرد: این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز اقدامات مشابه  دیگری از جمله ربودن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان و انتقال آنان به زندانهای داخل سرزمینهای اشغالی ، از سوی آن رژیم صورت گرفته و تاکنون نیز علیرغم گذشت قریب به سه دهه از این عمل تروریستی ، آن رژیم پاسخگویی و ایفای مسئولیت یک رژیم اشغالگر در کمک به روشن شدن سرنوشت این عزیزان طفره می رود. از این رو ضرورت دارد تا اقدامات فوری و جهانی برای مشخص شدن سرنوشت این چهار دیپلمات که در زندانهای آن رژیم زندانی هستند از سوی تمامی آزادیخواهان و صاحبان وجدانهای بیدار صورت بگیرد.

شیبانی مسئولیت حفظ جان چهار دیپلمات را از سوی رژیم صهیونیستی مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1220050

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