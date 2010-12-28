ابراز نگرانی ایران از خبر شهادت عسگری/ درخواست اقدام عاجل جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوف شیبانی افزود: اقدام رژیم صهیونیستی و همکاری آمریکا در ربودن عسگری و ادعای اخیر دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به عنوان مصداق بارز و عینی تروریسم دولتی صرفا مسئولیت آنها را در قبال جان و سلامت وی سنگین تر می سازد.

شیبانی این گونه اقدامات را نشانگر خوی جنایتکارانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی توصیف کرد و خواستار اقدام عاجل سازمانهای بین المللی برای روشن شدن وضعیت نامبرده شد.

وی تصریح کرد: این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیز اقدامات مشابه دیگری از جمله ربودن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان و انتقال آنان به زندانهای داخل سرزمینهای اشغالی ، از سوی آن رژیم صورت گرفته و تاکنون نیز علیرغم گذشت قریب به سه دهه از این عمل تروریستی ، آن رژیم پاسخگویی و ایفای مسئولیت یک رژیم اشغالگر در کمک به روشن شدن سرنوشت این عزیزان طفره می رود. از این رو ضرورت دارد تا اقدامات فوری و جهانی برای مشخص شدن سرنوشت این چهار دیپلمات که در زندانهای آن رژیم زندانی هستند از سوی تمامی آزادیخواهان و صاحبان وجدانهای بیدار صورت بگیرد.

شیبانی مسئولیت حفظ جان چهار دیپلمات را از سوی رژیم صهیونیستی مورد تاکید قرار داد.