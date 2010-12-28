  1. استانها
  2. لرستان
۷ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۲

شریعت نژاد:

370 واحد نانوایی در خرم آباد فعالیت می کند

370 واحد نانوایی در خرم آباد فعالیت می کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرم آباد از فعالیت 370 واحد نانوایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: با حذف یارانه آرد و اعلام قیمت جدید نان در شهرستان خرم آباد بازرسین شورای تعزیرات آرد و نان فرمانداری خرم آباد با گشت های ویژه و نظارت مستمر فعالیت خبازیهای سطح شهر خرم آباد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

وی هدف از نظارت ها و بازرسیها را جلوگیری از تخلف و افزایش خودسرانه قیمت و ارتقاء کیفیت نان برشمرد و بیان داشت: در سالهای گذشته بخش عظیمی از یارانه های دولت به بحث آرد و نان تعلق می گرفت که این امر موجب هدررفت سرمایه ملی و ایجاد هزینه های گزاف برای دولت شده بود.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه با هدفمندی یارانه ها مشکلات موجود در زمینه آرد و نان مرتفع شده است، عنوان کرد: با وجود اقدامات انجام شده هنوز تا ارتقا کیفیت نان در خرم آباد به روند ایده آل و مطلوب فاصله وجود دارد که امید می رود با آزادسازی بهای آرد و نان کیفیت این کالا نیز به حد مطلوب برسد.

شریعت نژاد با بیان اینکه در شهرستان خرم آباد 370 واحد نانوایی وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد نانوایی 290 واحد در شهر خرم آباد فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه شورای تعزیرات آرد و نان فرمانداری به صورت مستمر و با بررسیهای ویژه بر فعالیت این نانوایی ها نظارت دارد، بیان داشت: در این راستا برای همه خبازیهای سطح شهرستان خرم آباد نرخ نامه صادر شده است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: در صورتیکه هر خبازی نان را با نرخ مصوب ارائه نکند با او به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

شریعت نژاد در مورد روند تخلفات پس از افزایش قیمت نان و هدفمندی یارانه ها نیز عنوان کرد: در همین راستا تاکنون دو واحد خبازی بربری پز در سطح شهر خرم آباد به علت گرانفروشی پلمپ شده و برای آگاهی مردم نصب پرده بر سر در این دو واحد خبازی متخلف صورت گرفته است.

کد مطلب 1220051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها