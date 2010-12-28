370 واحد نانوایی در خرم آباد فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسن شریعت نژاد در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: با حذف یارانه آرد و اعلام قیمت جدید نان در شهرستان خرم آباد بازرسین شورای تعزیرات آرد و نان فرمانداری خرم آباد با گشت های ویژه و نظارت مستمر فعالیت خبازیهای سطح شهر خرم آباد را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

وی هدف از نظارت ها و بازرسیها را جلوگیری از تخلف و افزایش خودسرانه قیمت و ارتقاء کیفیت نان برشمرد و بیان داشت: در سالهای گذشته بخش عظیمی از یارانه های دولت به بحث آرد و نان تعلق می گرفت که این امر موجب هدررفت سرمایه ملی و ایجاد هزینه های گزاف برای دولت شده بود.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه با هدفمندی یارانه ها مشکلات موجود در زمینه آرد و نان مرتفع شده است، عنوان کرد: با وجود اقدامات انجام شده هنوز تا ارتقا کیفیت نان در خرم آباد به روند ایده آل و مطلوب فاصله وجود دارد که امید می رود با آزادسازی بهای آرد و نان کیفیت این کالا نیز به حد مطلوب برسد.

شریعت نژاد با بیان اینکه در شهرستان خرم آباد 370 واحد نانوایی وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد نانوایی 290 واحد در شهر خرم آباد فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اینکه شورای تعزیرات آرد و نان فرمانداری به صورت مستمر و با بررسیهای ویژه بر فعالیت این نانوایی ها نظارت دارد، بیان داشت: در این راستا برای همه خبازیهای سطح شهرستان خرم آباد نرخ نامه صادر شده است.

فرماندار خرم آباد تصریح کرد: در صورتیکه هر خبازی نان را با نرخ مصوب ارائه نکند با او به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

شریعت نژاد در مورد روند تخلفات پس از افزایش قیمت نان و هدفمندی یارانه ها نیز عنوان کرد: در همین راستا تاکنون دو واحد خبازی بربری پز در سطح شهر خرم آباد به علت گرانفروشی پلمپ شده و برای آگاهی مردم نصب پرده بر سر در این دو واحد خبازی متخلف صورت گرفته است.