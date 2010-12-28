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۷ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

حاجی بابایی:

شورایعالی انقلاب فرهنگی بزودی تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان را تصویب می‌کند

شورایعالی انقلاب فرهنگی بزودی تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان را تصویب می‌کند

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد در آینده ای نزدیک، تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: سرمایه‌ای بزرگ برای پیشرفت آموزش و پرورش وجود دارد و آن عشقی است که در معلمان سراسر کشور شعله‌ور است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه خانواده‌ها به آموزش و پرورش سرمایه‌ای دیگر است افزود: حدود 6 ماه است که وزارت آموزش و پرورش پیگیر بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تربیت در عالم هستی با عشق انجام می‌پذیرد و امروز رسالت ما، تبیین جایگاه واقعی ‌آموزش و پرورش است.
 

کد مطلب 1220052

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