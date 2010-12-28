به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: سرمایهای بزرگ برای پیشرفت آموزش و پرورش وجود دارد و آن عشقی است که در معلمان سراسر کشور شعلهور است.
وی با بیان اینکه توجه ویژه خانوادهها به آموزش و پرورش سرمایهای دیگر است افزود: حدود 6 ماه است که وزارت آموزش و پرورش پیگیر بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تربیت در عالم هستی با عشق انجام میپذیرد و امروز رسالت ما، تبیین جایگاه واقعی آموزش و پرورش است.
حاجی بابایی:
شورایعالی انقلاب فرهنگی بزودی تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان را تصویب میکند
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد در آینده ای نزدیک، تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: سرمایهای بزرگ برای پیشرفت آموزش و پرورش وجود دارد و آن عشقی است که در معلمان سراسر کشور شعلهور است.
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