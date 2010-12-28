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۷ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۸

در بیروت؛

رکن آبادی با وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد/ پیگیری توافقات دو کشور

رکن آبادی با وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد/ پیگیری توافقات دو کشور

غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با علی الشامی وزیر خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار آخرین تحولات صحنه لبنان، مسائل منطقه ای و بین المللی و روابط دوجانبه و پیگیری  توافق نامه های امضا شده در دیدار دکتر احمدی نژاد از لبنان و سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 

کد مطلب 1220054

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