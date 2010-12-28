رکن آبادی با وزیر امور خارجه لبنان دیدار کرد/ پیگیری توافقات دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار آخرین تحولات صحنه لبنان، مسائل منطقه ای و بین المللی و روابط دوجانبه و پیگیری توافق نامه های امضا شده در دیدار دکتر احمدی نژاد از لبنان و سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



