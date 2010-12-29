به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور شامگاه سه‌شنبه در نشست هیئت تجار سوریه با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم که در سالن جلسات سازمان بازرگانی قم برگزار شد بیان داشت: در حال حاضر همه شرایط جهانی به نفع جهان اسلام در حال رقم خوردن است که این دیدار نیز به فال نیک گرفته خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه در استان قم پتانسیل و توانمندی‌های بیشماری در زمینه‌های تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد بیان داشت: یکی از پتانسیل‌های استان قم وجود اتاق بازرگانی و تجار قوی در استان است که بعضی هیئت‌های تجاری استان تجارت منحصر به فردی دارند و این امر می‌تواند به عنوان شرایط مثبت در قم باشد.



رئیس سازمان بازرگانی با بیان اینکه فرش قم جایگاه جهانی دارد اظهار داشت: ‌ یکی از علت‌های جهانی بودن جایگاه فرش استان وجود تجار جهانی در قم است.



عالی‌پور با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه اولین دیدار استان قم با هیت‌های سوری منتج به نتایج خیری شود بیان داشت: از هئیت تجار سوری انتظار داریم علاوه استمرار ارتباط با استان، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های استان قم را به اطلاع سایر اعضای هیئت سوری خود برسانید تا ادامه همکاری‌ها بیش از پیش در بین دو کشور گسترش یابد.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: این اطلاع رسانی و همکاری با سایر تجار می‌تواند دستاوردهای مهمی را برای هر دو طرف به ارمغان بیارود.



وی با اشاره به هیئت سوری مبنی بر اینکه نیازهای بازار کشور سوریه را بیان کنند که این امر می‌تواند برای سوریه فرصت و برای ایران بازار جدید به همراه داشته باشد بیان داشت: اتاق بازرگانی قم در قرار دادهای تجارتی بدنبال برد و سود دو طرف است.



وی با بیان اینکه ده هئیت تجاری برای روابط بیشتر با قم تا کنون از توانمندیهای استان دیدن کرده‌اند اظهار داشت: اشتراک تجاری که ایران با بقیه کشور‌ها دارد با کشور سوریه خاص‌تر است بدلیل اینکه منافع سوریه با منافع ایران مشترک است.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم با ابیان اینکه با دقت و حسن نیت که در تجارت به دو کشور وجود دارد شرایط را بررسی و بهترین شرایط را به تجاری سوری پشنهاد خواهیم کرد، افزود: ‌ سود و زیان کشور سوریه سود و زیان ایران نیز است به همین دلیل در تجارت با مشور سوریه خواهان ضرری به سوریه نیستیم.

‌

وی اظهار داشت: در نشستی که در آینده هئیت تجار قمی در سوریه خواهند داشت پشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک مطرح و اجرا خواهد شد.



سرمایه گذاری مشترک بین سوریه و ایران ایجاد شود



عالی‌پور در خصوص هدف از دعوت هیئت‌های تجاری سوریه به شهر قم اظهار داشت: در این نشست بدنبال رسیدن به سه هدف از جمله سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سوریه در ایران از جمله استان قم و در منطقه سلفچگان هستیم.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: ‌در منطقه سلفچگان واحدهای صنعتی از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی همچون ترکیه فعالیت دارند و انتظار داریم واحدهای مشترکی در بین دو کشور ایجاد شود.



وی با اشاره به اینکه قم دارای توانمندی‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف است بیان داشت: سازمان بازرگانی قم همچنین بدنبال صادرات و واردات به کشور سوریه است که انتظار داریم اطلاع رسانی مناسبی در زمینه انتقال توانمندی‌های استان قم در کشور سوریه صورت گیرد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف استان قم عرضه کالای با کیفیت و قیمت مناسب به کشور سوریه است و این نشست آغاز همکاری دو کشور خواهد بود.



محمد علی فرواتی، خالد ابوبکر، عبدالکریم دملخی تجار منسوجات، احمد عوده مدیر بانک تجارت سوریه در حمص و عبدالودود حمدون تجار فرآورده‌های لبنی از جلمه افراد هیئت تجاری سوری هستند که برای بازدید از بخش صنعتی استان قم به ایران سفر کرده‌اند.