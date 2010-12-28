تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:10 امشب در دیداری دوستانه به مصاف به تیم ملی قطر رفت. این بازی تدارکاتی که در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

در نیمه اول دو تیم بازی برابری را به نمایش گذاشتند و کمتر دروازه‌ها تهدید شد. یکی از مهمترین حوادث این نیمه گریز سباستین سوریا از کمند مدافعان تیم ملی فوتبال کشورمان بود که با عبور از احسان حاج صفی با سیدمهدی رحمتی تک به تک شد. مهاجم اروگوئه‌ای الاصل تیم ملی قطر اما در مصاف تک به تک با رحمتی راه به جایی نبرد و یک فرصت مسلم گلزنی را از دست داد.

14 دقیقه پس از خلق این موقعیت توسط ملی پوشان قطری، شاگردان افشین قطبی تا آستانه گلزنی پیش رفتند. پس از آنکه ارسال بلند شجاعی از جناح چپ را دروازه بان تیم قطر بصورت ناقص دفع کرد، در یک رفت و برگشت توپ به آندرانیک تیموریان رسید اما او چارچوب دروازه تیم میزبان را کج دید و نتوانست تور دروازه قطری‌ها را به لرزه درآورد.

دقایق آغازین نیمه دوم نیز آرام گذشت تا اینکه در دقیقه 56 تیم قطر بازهم یک فرصت مسلم گلزنی را از دست داد. سباستین سوریا از اشتباه مسلم جواد نکونام در پاسکاری با یار کناری‌اش نهایت بهره را برد و به یکقدمی دروازه تیم کشورمان رسید اما نتوانست از سد محکم رحمتی عبور کند. پس از آنکه رحمتی با پا مانع از پیشروی سوریا شد، نکونام به دروازه تیم کشورمان نزدیک شد و توپ را از مقابل پای خلفان ابراهیم دور کرد.

تیم کشورمان در دقیقه 70 می توانست دروازه تیم قطر را بازکند اما شوت سرکش پژمان نوری به تیر افقی دروازه تیم میزبان برخورد کرد. دفع ناقص مدافع قطری در پشت محوطه جریمه این تیم به نوری رسید تا او با شوتی سرکش تیر دروازه تیم میزبان را به لرزه در آورد.

بازی سرد و کسل کننده تیم‌های ملی ایران و قطر در دقایق پایانی نیز با کمترین حادثه و اتفاق پیگیری شد تا دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دهند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در 13 دیداری که مقابل تیم ملی قطر برگزار کرده است، به هشت پیروزی دست یافته، سه بار شکست خورده و دو بار با نتیجه تساوی زمین را ترک کرده است.

ملی پوشان فوتبال کشورمان صبح فردا مقابل تیم ارتش قطر صف آرایی می کنند و روز 12 دی‌ماه نیز به مصاف تیم ملی آنگولا می روند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار دوستانه مقابل تیم ملی قطر با ترکیب سیدمهدی رحمتی، محمد نصرتی (خسرو حیدری - 46)، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، قاسم حدادی‌فر (پژمان نوری - 58)، مسعود شجاعی (هادی نوروزی - 77)، محمدرضا خلعتبری (غلامرضا رضایی - 64) و رضا نوروزی (محمد غلامی - 66) به میدان رفت.

قضاوت دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر بر عهده ژولت ژابو از مجارستان بود. او در این بازی به ابراهیم ماجد و مسعد الحمد از تیم قطر و سید مهدی رحمتی کارت زرد نشان داد.