268 بازدید حضوری از شرکتهای تعاونی زنجان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، حسین موسوی اظهار داشت: به منظور رعایت ضوابط و مقررات بخش تعاون تا کنون 480 مورد از مجامع برگزار شده از سوی تعاونی ها مورد نظارت قرار گرفته است.

موسوی تصریح کرد: سامانه جامع نظارت بر عملکرد تعاونی ها به عنوان یکی از خدمات دولت الکترونیک توسط ادارات تعاون در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است که تعاونی ها بایستی از طریق خود اظهاری در سامانه مزبور وضعیت عملکردی شرکت را در سامانه ثبت نمایند.

وی ادامه داد: متعاقب آن نیز کارشناسان مربوطه در ادارات تعاون شهرستانها اطلاعات خود اظهاری شده تعاونی ها را در سامانه مورد بررسی قرار داده و موارد اشکال و نقص را به تعاونی ها اعلام و راهنمایی لازم را جهت رفع ایرادات معمول می نمایند.



