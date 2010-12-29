  1. استانها
  2. زنجان
۸ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۱

طی هشت ماه گذشته؛

268 بازدید حضوری از شرکتهای تعاونی زنجان صورت گرفت

268 بازدید حضوری از شرکتهای تعاونی زنجان صورت گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست نظارت اداره کل تعاون استان زنجان گفت: در طول هشت ماه گذشته 268 مورد بازدید حضوری توسط کارشناسان از شرکتهای تعاونی جهت بررسی مشکلات ،ارائه راهکار و کمک به رفع آنان صورت پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر در زنجان، حسین موسوی اظهار داشت: به منظور رعایت ضوابط و مقررات بخش تعاون تا کنون 480 مورد از مجامع برگزار شده از سوی تعاونی ها مورد نظارت قرار گرفته است.

موسوی تصریح کرد: سامانه جامع نظارت بر عملکرد تعاونی ها به عنوان یکی از خدمات دولت الکترونیک توسط ادارات تعاون در اختیار تعاونی ها قرار گرفته است که تعاونی ها بایستی از طریق خود اظهاری در سامانه مزبور وضعیت عملکردی شرکت را در سامانه ثبت نمایند.

وی ادامه داد: متعاقب آن نیز کارشناسان مربوطه در ادارات تعاون شهرستانها اطلاعات خود اظهاری شده تعاونی ها را در سامانه مورد بررسی قرار داده و موارد اشکال و نقص را به تعاونی ها اعلام و راهنمایی لازم را جهت رفع ایرادات معمول می نمایند.

کد مطلب 1220067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها