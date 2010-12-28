به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی به قطر سفر کرده است، پس از آنکه امشب مقابل تیم ملی فوتبال این کشور به میدان رفت، صبح فردا چهارشنبه مقابل تیم ارتش قطر صف‌آرایی می کند.

براساس اعلام خسرو والی‌زاده، مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی دوحه، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه با تیم ارتش قطر پشت درهای بسته برگزار می شود.

والی‌زاده در این خصوص افزود: کادر فنی تیم ملی قصد دارد در این دیدار که در یکی از زمین‌های مجموعه "اسپایر" برگزار خواهد شد، از بازیکنانی که در دیدار امشب مقابل قطر به میدان نرفتند، استفاده کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است روز 12 دی‌ماه نیز یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی آنگولا در دوحه برگزار کند.