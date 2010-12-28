معاون استاندار البرز مهمترین مصوبات هیئت دولت را اعلام کرد

کاوه حداد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در جلسه امروز هیئت دولت مصوبات تاثیرگذاری برای توسعه البرز به تصویب رسید که از آن میان می توان به ایجاد سیمای استانی البرز اشاره کرد.

وی افزود: همچنین دولت مصوب کرد طی دو ماه 15 میلیارد تومان به استان البرز تخصیص یابد و از این میزان اعتبار می بایست 40 درصد صرف پروژه های عمرانی و 60 درصد دیگر صرف برنامه های فرهنگی وتوسعه نرم افزاری شده و از این رو جهش قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های گذشته ایجاد خواهدشد.

این مسئول همچنین از بررسی 10 محورفرهنگی در کارگروه فرهنگ و هنر استان البرز به ریاست دکتر احمدی نژاد خبر داد و از جمله شاخص ترین این محورها به افزایش سرانه ورزش کارگران، بانوان و غیره اشاره کرد.

حدادپور ایجاد دانشگاه جامع البرز را از جمله دیگر مصوبات مهم هیئت دولت برشمرد و گفت: علاوه بر ایجاد دانشگاه فوق تمام مراکز تحقیقاتی مستقر در البرز نیز به درجه پژوهشگاه ارتقا پیدا می کنند.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری البرز همچنین از اختصاص اعتبار قابل توجهی برای راه اندازی ادارات کل استان خبر داد و تکمیل پروژه اتوبان همت را نیز از جمله دیگر مصوبات عنوان کرد.

وی همچنین از تکمیل پروژه هایی در بخش آب و فاضلاب و نیز ایجاد 7 بیمارستان در استان البرز خبر داد.

حداد پور همچنین ارتقا دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه و نیز مستقل شدن دانشگاه تربیت معلم کرج و انتقال کامل آن در استان البرز خبر داد.