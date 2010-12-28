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۷ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۳۰

هشت پروژه ورزشی در البرز به بهره برداری رسید

هشت پروژه ورزشی در البرز به بهره برداری رسید

کرج - خبرگزاری مهر: در اولین دور سفر ریاست جمهوری به استان البرز، هشت پروژه ورزشی همزمان با افتتاح ساختمان مرکزی اداره کل تربیت بدنی استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس اداره کل تربیت بدنی کرج در مراسم افتتاح پروژه های تربیت بدنی با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در محل اداره کل تربیت بدنی شهرستان کرج افزود: این طرحها که با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد ریال احداث شده شامل ساختمان اداره کل تربیت بدنی استان به مساحت دو هزار و 500 متر مربع، نخستین سالن ورزشی اختصاصی بانوان در مجموعه ورزشی انقلاب ، 2 استخرشنا در منطقه کمالشهر و مشکین دشت، زمین چمن روستای راشته ماهدشت، زمین چمن ولد آباد محمد شهر، سالن ورزشی روستای آدران جاده چالوس و سالن ورزشی هجرت در منطقه حصار بود.

علی فیروزگاه ادامه داد: 116 سانتی متر مربع به سرانه ورزشی استان البرز با افتتاح این طرحها افزوده شد.

فیروزگاه از کلیه اصحاب رسانه و ورزشکاران جهت حمایت وی برای انتخاب سمت مدیر کل تربیت بدنی استان البرز قدردانی کرد.

شایان ذکر است در حاشیه این مراسم اصحاب رسانه به نمایندگی از کلیه ورزش نویسان و ورزشکاران از دکتر سعیدلو در خصوص ابلاغ حکم مهندس فیروزگاه به عنوان مدیر کل تربیت بدنی استان البرز خواستار شدند که رئیس سازمان تربیت بدنی کشور گفت: بزودی حکم مدیر کل تربیت بدنی استان البرز را ابلاغ تا دوستان ورزش استان بتوانند به راحتی خدمتگزار این ورزشکاران و شهروندان البرزنشین باشند.

کد مطلب 1220075

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