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۷ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۲۲

جلسه ویژه هیئتهای استان البرز با سعیدلو برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت بدنی از فیروزگاه معاون اداره کل تربیت بدنی استان البرز خواستار برگزاری جلسه ای ویژه طی هفته آتی با حضور کلیه اصحاب رسانه و روسای هیئت های ورزشی استان البرز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج علی سعیدلو در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی اداره کل تربیت بدنی استان البرز همچنین در خصوص علت برگزاری این جلسه گفت: امیدوارم در این جلسه ویژه که در هفته آینده در محل ساختمان مرکزی اداره کل تربیت بدنی استان البرز با حضور روسای هیئت های ورزشی و اصحاب رسانه برگزار می گردند مشکلات ورزشی این استان و هیئت های ورزشی بررسی و حل شود.

کد مطلب 1220082

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