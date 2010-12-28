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۷ دی ۱۳۸۹، ۲۲:۳۴

وزیر بهداشت:

اختصاص سه میلیارد تومان به بیمارستان امام حسن مجتبی نظرآباد

اختصاص سه میلیارد تومان به بیمارستان امام حسن مجتبی نظرآباد

کرج - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت از اختصاص سه میلیارد تومان به بخش سی تی اسکن و رادیولوژی بیمارستان امام حسن مجتبی نظرآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان نظرآباد و سایر بیمارستانهای استان البرز گفت: این بیمارستان با وجود آنکه از مدیریت خوبی برخوردار است متاسفانه با عدم اعتبار بخش رادیولوژی و سی تی اسکن این بیمارستان غیر فعال است که با توجه به جلسه هیئت دولت که امروز در استان البرز تشکیل شد این اعتبار اختصاص یافت و به زودی شاهد افتتاح این دو بخش در این بیمارستان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: یکی از عمده ترین مشکلات این بیمارستان عدم حضور پزشک متخصص و عمومی است که مجوز استخدام نیروی انسانی صادر و به دکتر جلالی رئیس اداره بهداشت استان البرز ابلاغ شد که به زودی نیز شاهد حضور فعال پزشکان متخصص در این بیمارستان خواهیم بود.

کد مطلب 1220085

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