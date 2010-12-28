اختصاص سه میلیارد تومان به بیمارستان امام حسن مجتبی نظرآباد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان نظرآباد و سایر بیمارستانهای استان البرز گفت: این بیمارستان با وجود آنکه از مدیریت خوبی برخوردار است متاسفانه با عدم اعتبار بخش رادیولوژی و سی تی اسکن این بیمارستان غیر فعال است که با توجه به جلسه هیئت دولت که امروز در استان البرز تشکیل شد این اعتبار اختصاص یافت و به زودی شاهد افتتاح این دو بخش در این بیمارستان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: یکی از عمده ترین مشکلات این بیمارستان عدم حضور پزشک متخصص و عمومی است که مجوز استخدام نیروی انسانی صادر و به دکتر جلالی رئیس اداره بهداشت استان البرز ابلاغ شد که به زودی نیز شاهد حضور فعال پزشکان متخصص در این بیمارستان خواهیم بود.