به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، روز جمعه 10 دی ماه جشنواره پلنگ ایرانی و پارک ملی بمو را در شهر شیراز برگزار می‌کند.

هدف از برپایی این جشنواره، شناساندن پلنگ ایرانی و ارزش‌های آن و همچنین پارک ملی بمو به عنوان نزدیکترین زیستگاه این پستاندار به شهر شیراز اعلام شده است.

این جشنواره ساعت 9 و 30 دقیقه صبح روز جمعه 10 دی ماه در محله سعدی شهر شیراز، فرهنگسرای طاووسیه آغاز می‌شود و تا ساعت 17 همان روز ادامه خواهد داشت.

جلسه معرفی پروژه این انجمن در پارک ملی بمو و همچنین تقدیر از همکاران این پروژه در ساعت 15 و 30 دقیقه برگزار می‌شود.

جشنواره پلنگ ایران ویژه کودکان و نوجوانان است و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.

