سازمان ملی مهارت تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالرسول پورعباس افزود: با ایجاد این سازمان تحول بزرگی در آموزش های مهارت محور رخ داده و آموزش های مهارت آموزی به سرعت توسعه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: نظام حاکم بر سیستم اموزشی کشور در زمان حاضر حول محور آموزش های نظری است اما سازمان ملی مهارت این نظام را بر هم زده و آموزش ومهارت محور را تقویت خواهد کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: مزیت نظام آموزش نظری محور توسعه مرزهای دانش است اما امروز کشورمان نیازمند پنجه های آهنین و کار است و سازمان ملی مهارت دقیقاً در تحقق همین هدف پایه ریزی می شود.

پورعباس با بیان اینکه تصویب نهایی نظام جامع مهارت لازمه تشکیل سازمان ملی مهارت هست، از آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های پایلوت کشورمان در تدوین این نظام یاد و اظهار امیدواری بعد از بازنگری دیدگاه های منتقدان لایحه تشکیل این سازمان به مجلس ارسال شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان مزبور از ادغام آموزشکده های وابسته به سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه های جامع علمی کاربردی و آموزشکده های فنی و حرفه ای ایجاد می شود.

معاون وزیر کار گفت: آموزش در این سازمان توام با مهارت اموزی بوده و تا درجه "خبره" که معادل دکتری است تداوم خواهد داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: ویژگی بارز فارغ التحصیلان این سازمان در مقایسه با دیگر مراکز اموزش عالی این است که هر یک از آنان قادر به اشتغال زایی و کارآفرینی خواهند شد و دیگر به دنبال پیدا کردن فرصت شغلی نخواهند رفت.

وی از اصطلاح نظام استاد شاگردی مدرن برای نحوه آموزش در این سازمان استفاده کرد و گفت: نظام استاد و شاگردی که در ایران مرسوم بوده است اکنون در حال منسوخ شدن است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ساماندهی این نظام به دنبال دستیابی به شیوه نوینی از آن است.

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جریان سفر دو روزه به تبریز، از کارگاه های مرکز شماره یک و شماره دو آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی بازدید و دپارتمان مهارت های پیشرفته و کارگاه اتوماسیون اداری آموزش فنی و حرفه ای این استان را افتتاح کرد.

عبدارسول پورعباس در مدت اقامت خود در تبریز با استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرده و در نشست مشترک مسئولان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیز شرکت کرد.