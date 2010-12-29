ارسال بیش از 100 اثر به سوگواره عکس"قاب خالی خورشید" در تبریز

کریم متقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: با گذشت 30 روز از اعلام فراخوان سوگواره سراسری عکس « قاب خالی خورشید» بیش از 1000 اثر به دبیرخانه این سوگواره ارسال شده است.

وی افزود: اکثر شرکت کنندگان در این سوگواره غیر بومی هستند و این نشانگر اعتبار این سوگواره است که با وجود گذشت تنها دو سال از سابقه این سوگواره، استقبال خوبی به عمل آمده است.

دبیر دومین سوگواره سراسری عکس « قاب خالی خورشید» تصریح کرد: علاقمندان می توانند آثار خود را تا پایان وقت اداری 10 دی سال جاری به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.

وی خاطر نشان کرد: بدیهی است به آثاری که بعد از اتمام مقرر به دبیرخانه برسند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقی خاطر نشان کرد: شرکت تمامی عکاسان سراسر کشور در این سوگواره آزاد بوده و هر عکاس مجاز است حداکثر 10 قطعه تک عکس (رنگی یا سیاه سفید) خود را برای شرکت در این سوگواره ارسال کند، همچنین به عکس های دستکاری شده و مجموعه عکس پذیرفته نمی شوند.

وی تصریح کرد: در صورت تهیه عکس با دوربین های فیلمی، نگاتیو تصویر را اسکن و به صورت دیجیتال ارسال کنید، همچنین دبیرخانه از پذیرش عکس های تهیه شده توسط گوشی های موبایل معذور است.

متقی اظهار داشت: مراسم افتتاحیه نمایشگاه، اختتامیه سوگواره و اهدای جوایز ساعت 16روز 25 بهمن سال جاری در تالار اجتماعات عمارت شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.

اولین سوگواره سراسری عکس « قاب خالی خورشید» سال گذشته توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار شده بود.